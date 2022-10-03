鄭運鵬自曝曾走上演藝路　養甲蟲、看動漫悟人生哲理

記者呂晏慈／台北報導

隨邊境解封倒數，國人準備迎向後疫情時代的新生活，民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》也走出攝影棚，拜訪老朋友，尋找城市裡一碗麵的感動。今（3）日上架最新一集到桃園越南河粉店，桃園市長候選人鄭運鵬向老闆娘、也是桃園市越配權益促進會創會理事長馮玉英拜師學藝，煮一碗「香茅乾拌米線」請主持人黃彩玲品嚐，而黃彩玲也準備一碗麵的「模型」回贈感謝招待，沒想到原本聲音沙啞的鄭運鵬「瞬間復活」，高八度歡呼，情緒轉變之大讓黃彩玲一臉錯愕。

▲鄭運鵬擔任民進黨網路節目嘉賓。（圖／民進黨提供，下圖同）

對於把鋼彈與模型作為競選主視覺，鄭運鵬說，因為每個人都是一個小零件，團結力量大，就會變無敵鐵金剛，也正是桃園族群、文化和產業的多元樣貌。他認為，休閒娛樂不只是玩樂，更是生活的一部分，尤其鋼彈已經有40年歷史，一年商機甚至超過600億；「政治人物跟民眾有一樣的生活，是一位懂市民的市長的必備要素」，他強調「這是趣中帶有價值」，也盼能一起翻轉對手攻擊抹黑的選舉操作。

鄭運鵬分享，他最愛看超乎常人的格鬥動漫《刃牙》來舒壓，《北斗神拳》及《烙印勇士》也都是他的最愛。鄭運鵬提到，有網友說「鄭運鵬當市長，機場變台場；鄭運鵬選桃園，桃園變秋葉原」，顯然大家對他與桃園都有所理解，而桃園本是台灣的製造中心，每年產值是3兆以上，比竹科大一倍，所以他已規劃短中長期的三項計畫，盼桃園成為台灣的心臟，台灣成為世界的引擎。

鄭運鵬自曝，學生時代不只愛唱KTV、唱到沒錢吃便當，還走上演藝之路，拍過廣告，後來因為一門實習課，為前台北市長陳水扁撰寫「都市計畫白皮書」，才踏上政治路，從立委助理、競選發言人、民進黨部門主管，到選上立委後擔任黨團幹事長與總召柯建銘的「翻譯機」，「該你扛的責任，就把它做到好」，他說這就是勇者精神。

而被封甲蟲達人的他，也因此悟出人生哲理。鄭運鵬提到，甲蟲的成熟期很短，卻得完成生命任務，所以人也是一樣，「每一天的時間都很難預測，我們都該用有限時間發揮最大力量，完成你的任務」。鄭運鵬回憶，從政以來碰過壓力最大的任務，便是推動同婚專法，那幾乎是民進黨創黨以來的歷史任務，幸好在多次溝通後順利通過，能見證「誤解跟歧視都消失」讓他很有成就感。