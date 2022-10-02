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大陸 大陸焦點 特派現場

朋友小孩的豬公「存了10幾萬」　他忍不住「殺豬偷錢」被判6個月

存錢筒,撲滿,小豬撲滿,存錢（圖／達志／示意圖）

▲男子砸開朋友小孩的存錢筒，偷走大量現金。（圖／達志／示意圖）

記者蔡紹堅／綜合報導

河南信陽鄒姓男子聽說朋友兒子的金豬存錢筒內有3萬元人民幣（約13萬元新台幣），竟溜進朋友家砸開了存錢筒，盜走了其中的9500元（約4.2萬元新台幣）。朋友報案之後，警察很快發現錢是鄒男偷的，最後，法院判處鄒男6個月有期徒刑及罰金。

鄒男與韓男是多年朋友，兩人經常一起吃飯喝酒，某一次居餐時，韓男向大家炫耀，自己的兒子很會存錢，每次過年的壓歲錢，都會存到家裡的金豬存錢筒裡，累積到現在已經有3萬元了。

過了一段時間，韓男邀請大家來他家打牌，鄒男也有受邀，可是手氣卻不好，輸了不少錢。鄒男因為虧錢不太開心，想要找地方賺回來，突然想到韓男曾說兒子的存錢筒裡面有很多錢，於是就動起了歪腦筋。

接著，鄒男趁著韓男又邀請大家聚餐時，偷走了他家的鑰匙，並邀請大家到洗腳店放鬆，然後自己先離開，獨自溜進韓男家中，砸開了韓男兒子的存錢筒，盜走了其中的9500元。

韓男回家之後發現兒子的存錢筒被砸開，點了一下裡面的錢，發現少了9500元，立刻報警。警方調查後認定是熟人所為，經過簡單的分析與比對，很快就鎖定了鄒男。

由於證據確鑿，鄒男很快認罪，最終，法院判處鄒男6個月有期徒刑，並處罰金4000元（約1.8萬元）。

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