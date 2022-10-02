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國慶出遊！20條「大魔王」省公路段曝　「86條國道客運85折」

▲14日起蘇花公路北返車潮已逐漸湧現。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲國慶連假蘇花公路將出現車潮。（資料圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國慶連假自10月8日起至10日有3天連假，公路總局預測省公路將有20條易塞路段，其中台9線蘇花公路10月10日當天將從上午11時塞到晚間19時，恐連塞8小時；台9線南迴公路10月10日往屏東也將從中午12時塞到晚間8時。另有86條國道客運推出85折不等優惠，公總呼籲民眾多利用。

公路總局表示，國慶連假除返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光旅遊及參加國慶相關活動旅次為主，車潮將自10月7日連假前一天下午起出現，觀光旅遊車潮將於10月8日至10月10日全日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計自10月9日中午起至10月10日出現。

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公路總局也預估將有20條省公路路段易塞，包含地區的主要幹道譬如台9線蘇花公路及台9線南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段、竹南路段及中彰大橋路段等。

▲▼228連假第一天，蘇花公路車流於下午趨緩後，整體運行順暢。（圖／新城分局提供，下同）

▲國慶連假預期將出現出遊車潮。（資料圖／新城分局提供）

銜接高速公路路段譬如台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道、台86線仁德系統、台18線接國3中埔交流道、台88線鳳山~五甲等易塞。

重要觀光風景地區鄰近路段譬如台2線福隆~瑞濱路段及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊等也會較塞。

為鼓勵民眾於國慶連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路總局自連假前一日10月7日0時起至10月10日24時止推出多項客運優惠，包含86條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘雙鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠、使用電子票證搭乘50條台灣好行路線享半價等優惠。

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