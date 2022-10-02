睡不著硬睡壓力更大⋯想睡再睡才是正解！入睡時間≠從起床回推

▲上床入睡的時間並不是「從隔天起床時間往回倒推」。（示意圖／Pixabay）

文／Tokio Knowledge

摘自／春天出版社《心靈整頓終極大全》

睡眠不足是百病之源。但是如果為了要睡飽，從起床時間往回倒推上床的時間，例如「明天早上6點一定要起床，所以今晚差不多11點就要睡覺」，這麼做意外地反而會導致睡不好。白天的長度每個季節不一樣，白天的活動程度也會影響到疲勞度。所以即便算好時間，也不一定就睡得著。

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而且，上床之後萬一睡不著，反而會因為擔心「萬一失眠了怎麼辦」或「這樣下去明天也許會睡過頭遲到」而產生多餘的壓力，愈想大腦愈清醒、愈睡不著。

▲等到有睡意了再上床，效率更好。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

與其如此，不如等到有睡意了再上床，效率更好。就算比預定上床時間晚，只要起床時間不變，生理時鐘就不會被打亂。所以還是有耐心地等到有睡意再睡吧，就算覺得「到了隔天應該會很累，很早就想睡了吧」也沒關係。但是如果一直盯著電腦或手機螢幕看，大腦受到藍光的刺激，反而會變得更不想睡。所以最好還是將燈光調暗，好好地休息，等待睡意的到來吧。

心靈健康小筆記：就算太早起床，也最好別睡回籠覺

早上如果起得比預定的時間早，應該很多人都會想睡回籠覺吧。但是奉勸大家最好別這麼做。因為在大部分的情況下，睡回籠覺不僅會睡過頭，而且醒來之後也不會有睡飽、神清氣爽的感覺。與其如此，利用午睡來補眠效果更好。

★本文摘自春天出版社《心靈整頓終極大全：一小時快速掌握改善自律神經、徹底消除壓力的秘訣！》，作者Tokio Knowledge，大家都懂的事情或許不是很懂，大家都不懂的事情卻意外瞭解的創意團隊。成員包括律師、節目企劃、知名企業廠長、設計師、茶道師、作家、智庫軟體工程師、插畫家、攝影師、報社記者、非國家資格公務員、自由工作者、家庭主夫等。本書提供128則強化心靈的簡單方法，帶領讀者如何從不同層面找回心理健康。包括如何改善自律神經，怎麼面對人際關係，如何跟壓力、維護身心健康等。