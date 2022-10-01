林智堅首度回應高虹安「戰學歷」：我是中華大學夜間部畢業

▲林智堅首度回應高虹安「戰學歷」風波。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

記者林彥臣／綜合報導

前新竹市長林智堅因為論文抄襲爭議，退出桃園市長選戰，10月1日出席新竹市長候選人沈慧虹、市議員候選人楊玲宜的聯合競選總部成立大會，並且首度回應高虹安的「戰學歷」風波，強調自己的確是中華大學夜間部畢業，也努力半工半讀，就是希望補齊過去的不足。

林智堅在臉書發文表示，今年的選舉，有很多風雨。但我一直認為，選舉應該是歡歡喜喜把自己的優點凸顯出來，而不是用歧視、用傲慢來製造仇恨。

林智堅強調，「我是中華大學夜間部畢業。年輕的時候不懂事，錯過學習的黃金時間。等到我出了社會，卻因為家裡經濟上發生的巨變，我更懂得珍惜。努力半工半讀，就是希望補齊過去的不足」。

林智堅說，前些日子，一位新竹媽媽在臉書上分享了自己對於這幾年新竹政績的肯定，結果遭到對手網軍留言謾罵，甚至揚言要公佈他的住所，也讓他心生恐懼，擔心自己，也擔心孩子，不得不把自己的臉書關掉。

林智堅認為，台灣是一個民主自由的國家，每一個人都有言論自由的權利，政治工作者更應該要有包容的心，「我們不樂見、也不希望這樣的事再度發生。我也希望網軍對於不同意見的攻擊能夠到此為止」。

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