韓國瑜回來了！坦言這縣市「連任正常」：她當上市長才叫奇蹟

▲韓國瑜表示，陳其邁當選、連任是正常，柯志恩當上市長才叫奇蹟。（資料照／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市前市長韓國瑜近日重新回歸，擔任國民黨九和一助選團副團長。對此，韓國瑜坦言，陳其邁當選、連任是正常，若柯志恩當上市長是奇蹟，這就讓高雄人民來選擇，是要正常、還是奇蹟。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩也回應，高雄是充滿奇蹟的城市，等到11月26日以後，再來看看是什麼情況。

韓國瑜受訪時表示，他接到中央黨部的電話，擔任助選團副團長，雖然可以選擇不要，但政黨就是個大家庭，不能大家都袖手旁觀、自私自利，等著看人摔跤、跌倒，這樣怎麼可以。

韓國瑜也說，陳其邁當選、連任高雄市長，這是正常的狀況，如果是柯志恩當選市長，「奇蹟」，這由高雄人民來選擇，究竟是要正常「派西瓜就能贏」，還是再度創造一次奇蹟。

▲韓國瑜表示，若柯志恩選上高雄市長，叫做奇蹟。（圖／記者賴文萱攝）



對此，柯志恩則回應，陳其邁追求連任，以現階段的狀況而言，看起來勝選十分正常，但高雄是一座充滿奇蹟的城市，所謂的奇蹟就是反常，到時候再來看看，11月26日以後，會是什麼情況。

中廣董事長趙少康也說，當初韓國瑜到高雄，有誰認為能夠當選，但當初創造了奇蹟，而這次柯志恩也要再度創造奇蹟。

韓國瑜受訪的片段曝光後，有不少粉絲激動留言，「完全講到老百姓心裡話」、「勇者無懼，歡迎回歸」、「太棒了，終於盼到你出來啦，加油，台灣加油啊」、「韓總，等待一支穿雲箭」、「我們庶民大家都在等您歸來，再次去任性的闖天下」、「看了好爽！選舉就是要有韓總才好玩」、「看到韓總總是莫名的感動，加油～我們都沒離開過。」

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