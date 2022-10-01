她第一次滾床羞拿棉被遮臉　聽到相機聲嚇壞「慘遇學長版李宗瑞」

圖文／鏡週刊

男女交往最害怕遇到恐怖情人，往往表面甜蜜的戀愛常意外發現另一半不為人知的陰暗面，一名女大生在網路分享第一次交男友就被偷拍的經歷，原本開心出遊，第一次共度春宵，未料竟被男友設計偷拍，不知未來如何面對男友崩潰上網求助。

原PO在《Dcard》發文表示，經由學姐介紹和系上學長交往，原本交往三週男友精心規劃兩人去宜蘭玩，讓她既興奮又期待，體驗「第一次跟男友一起雙載出游，第一次跟男友同吃一碗雪花冰，第一次跟男生一起住民宿」，在此之前旅程都很美好，晚上兩人同住發生第一次關係，因為第一次與男友「袒裎相見」，原PO非常緊張，而男友對此則叫她拿棉被遮著臉，這樣就不會害羞。

她原本內心還自以為男友體貼，就在她「把自己的心交給他之後」，卻赫然在昏暗房間中聽到手機「喀嚓一聲」，她整個驚醒，起身搶過男友手機質問男友是否偷拍她，原本男友還嘴硬假稱：「我沒有拍，我只是想放音樂」，結果她硬逼男友打開手機，否則立刻報警，竟反遭男友大聲怒吼，並對她動手動腳，讓她嚇到大叫。

之後原PO男友為了安撫她才勉強打開手機，她發現手機內真的拍到自己模糊的裸照，對男友大感失望，硬逼男友刪除照片，且在她再度檢查才自己一併刪除已經上傳雲端的裸照。原PO事後完全不想接男友電話與回應訊息，期間男友不斷傳訊要她出來談，而且學姐也一直關切，但原PO只覺得男友「好噁心」，不知該如何面對他。

貼文引來網友大加撻伐原PO男友，大罵「絕世噁男」「這男的是不是想騙砲」，網友建議她當然是跟學姐說跟大家說，「讓這種垃圾噁男社死」，也認為「剛交往就敢這樣做，感覺就是慣犯，趁早離開這種渣男，不然妳的作品集流到網路也是遲早的事」，多數人建議她直接分手，「有了第一次，就會有第二次」「下次可能就是密錄器了」「偷拍這種事只有0跟無限次」，也提醒她要盡快先公開男友行徑，免得反而被男生捷足先登瞎扯她的謠言；有人則分享過去身邊大學同學曾被劈腿，結果對方反而先四處跟她朋友說他被戴綠帽。

另外也有發生過類似被偷拍經歷的網友提醒蒐證報警一定要在6個月內才有用，而據之前相關案例報導，妨害秘密罪屬於告訴乃論，依據《刑事訴訟法》第237條規定，告訴期為被害人知悉犯人起6個月內。





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