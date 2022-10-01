　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

她第一次滾床羞拿棉被遮臉　聽到相機聲嚇壞「慘遇學長版李宗瑞」

女大生在網路哭訴第一次跟男友出遊發生關係，竟遭男友拿手機偷拍還動粗，簡直是恐怖情人。（示意圖 photo AC）

圖文／鏡週刊

男女交往最害怕遇到恐怖情人，往往表面甜蜜的戀愛常意外發現另一半不為人知的陰暗面，一名女大生在網路分享第一次交男友就被偷拍的經歷，原本開心出遊，第一次共度春宵，未料竟被男友設計偷拍，不知未來如何面對男友崩潰上網求助。

原PO在《Dcard》發文表示，經由學姐介紹和系上學長交往，原本交往三週男友精心規劃兩人去宜蘭玩，讓她既興奮又期待，體驗「第一次跟男友一起雙載出游，第一次跟男友同吃一碗雪花冰，第一次跟男生一起住民宿」，在此之前旅程都很美好，晚上兩人同住發生第一次關係，因為第一次與男友「袒裎相見」，原PO非常緊張，而男友對此則叫她拿棉被遮著臉，這樣就不會害羞。

她原本內心還自以為男友體貼，就在她「把自己的心交給他之後」，卻赫然在昏暗房間中聽到手機「喀嚓一聲」，她整個驚醒，起身搶過男友手機質問男友是否偷拍她，原本男友還嘴硬假稱：「我沒有拍，我只是想放音樂」，結果她硬逼男友打開手機，否則立刻報警，竟反遭男友大聲怒吼，並對她動手動腳，讓她嚇到大叫。

之後原PO男友為了安撫她才勉強打開手機，她發現手機內真的拍到自己模糊的裸照，對男友大感失望，硬逼男友刪除照片，且在她再度檢查才自己一併刪除已經上傳雲端的裸照。原PO事後完全不想接男友電話與回應訊息，期間男友不斷傳訊要她出來談，而且學姐也一直關切，但原PO只覺得男友「好噁心」，不知該如何面對他。

貼文引來網友大加撻伐原PO男友，大罵「絕世噁男」「這男的是不是想騙砲」，網友建議她當然是跟學姐說跟大家說，「讓這種垃圾噁男社死」，也認為「剛交往就敢這樣做，感覺就是慣犯，趁早離開這種渣男，不然妳的作品集流到網路也是遲早的事」，多數人建議她直接分手，「有了第一次，就會有第二次」「下次可能就是密錄器了」「偷拍這種事只有0跟無限次」，也提醒她要盡快先公開男友行徑，免得反而被男生捷足先登瞎扯她的謠言；有人則分享過去身邊大學同學曾被劈腿，結果對方反而先四處跟她朋友說他被戴綠帽。

另外也有發生過類似被偷拍經歷的網友提醒蒐證報警一定要在6個月內才有用，而據之前相關案例報導，妨害秘密罪屬於告訴乃論，依據《刑事訴訟法》第237條規定，告訴期為被害人知悉犯人起6個月內。



更多鏡週刊報導
誇張！少年探頭狂窺「女遊客內褲」　拍攝者不救掀熱議
男工程師偷拍裙底案頻傳　北捷警統計這地點最多「攝狼」
夫妻上摩鐵遭針孔偷拍　業者嗆：老闆是檢察官不要鬧大

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

ET快訊
普丁併烏克蘭4州　澤倫斯基「正式簽署」申請加入北約
政策大轉彎！　出國不用打3劑疫苗了
16歲女「借車跑山」慘死北宜！生前IG貼文曝　網友要他出來面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她第一次滾床羞拿棉被遮臉　聽到相機聲嚇壞「慘遇學長版李宗瑞」

16歲少女無照跑山北宜遭輾殞命　「抖音粉絲數暴增」悼念

快訊／新北傳槍響！毒蟲拒檢開車撞民眾　警對空鳴槍

16歲女「借車跑山」慘死北宜！生前IG貼文曝光　網友要他出來面對

北宜重機「自殺式騎法」逆向過彎！2騎士衰炸遭擊落　網嘆：遇到猴

北市東區牛排館火警烈焰沖天　警消救出9男14女...1女嗆傷送醫

林秉樞13罪成立！易科罰金要96萬　恐只須入監14天...原因曝

19歲男開馬三飆速撞貨車！「2死1傷」真相曝光　他時速100狂追慘了

飆罵5字經判賠1萬　彰化績優里長嘆：她中風我還送餐1年

金門校園驚傳狼師！受害者不只1人　家長質問遭被嗆「揪輸贏」

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

三重警爆打路人錄音檔曝光！　無辜男提告：活下來已是萬幸

萌妹見爸媽昏倒開大絕招　坐媽身上搖...她崩潰投降

她第一次滾床羞拿棉被遮臉　聽到相機聲嚇壞「慘遇學長版李宗瑞」

16歲少女無照跑山北宜遭輾殞命　「抖音粉絲數暴增」悼念

快訊／新北傳槍響！毒蟲拒檢開車撞民眾　警對空鳴槍

16歲女「借車跑山」慘死北宜！生前IG貼文曝光　網友要他出來面對

北宜重機「自殺式騎法」逆向過彎！2騎士衰炸遭擊落　網嘆：遇到猴

北市東區牛排館火警烈焰沖天　警消救出9男14女...1女嗆傷送醫

林秉樞13罪成立！易科罰金要96萬　恐只須入監14天...原因曝

19歲男開馬三飆速撞貨車！「2死1傷」真相曝光　他時速100狂追慘了

飆罵5字經判賠1萬　彰化績優里長嘆：她中風我還送餐1年

金門校園驚傳狼師！受害者不只1人　家長質問遭被嗆「揪輸贏」

CNN開設台北分社：世局多變台灣角色日益關鍵

台北女子圖鑑》浪費資源拍芭樂劇　請以相稱品質打臉吐槽觀眾！

售價2000萬起跳！台灣限定「法拉利SP51超跑」亮相　全球僅此一輛

豆類營養價值比肉類高？醫師自製營養餐盤破除迷思

美企要求半導體供應排除中國製！韓廠產地標註「中華民國改台灣」

她第一次滾床羞拿棉被遮臉　聽到相機聲嚇壞「慘遇學長版李宗瑞」

大丸甜牽新老婆突曬婚紗照大喊「她願意」　正宮現身留下「==」

16歲少女無照跑山北宜遭輾殞命　「抖音粉絲數暴增」悼念

普丁併吞烏4州！歐盟喊話「永不承認」非法公投　將加大制裁施壓

快訊／普丁併吞烏克蘭4州　美宣布對俄實施「嚴厲新制裁」！

2頑皮汪拆媽整包草本衛生棉　黏嘴貼屁股：我們在消暑啦！

社會熱門新聞

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

少女練壓車命喪北宜　生前這句話竟一語成讖

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼三字經15次

「19歲港女龍山寺詭亡」民俗專家見1點嘆：犯了重罪

北宜重機自殺式騎法逆向過彎！2騎士遭擊落

人妻拍海量鹹濕照！工程師夫見「手機定位在摩鐵」綠炸

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

快訊／新北傳槍響！毒蟲開車撞民眾

施暴高嘉瑜將宣判　林秉樞獸行全紀錄

19歲男開馬三飆速撞貨車！「2死1傷」真相曝光

東區牛排火警　救出9男14女「1人嗆傷」

更多熱門

相關新聞

一周被尾隨5天！正妹書記官遭偷拍崩潰：不願再搭捷運

一周被尾隨5天！正妹書記官遭偷拍崩潰：不願再搭捷運

台北市一名前黃姓法官助理，5度在小南門捷運站出口守候、尾隨正妹書記官，甚至趁機偷拍對方的裙底風光，被後方的同事看見，全案因此曝光！而女書記官因為這起事件感到相當害怕，不敢再搭捷運，決定向黃男提告求償，日前法院判黃男應賠償女書記官23萬餘元，可上訴。

色保全偷拍裙底照　硬碟驚見數萬張

色保全偷拍裙底照　硬碟驚見數萬張

Google宣布關閉遊戲串流服務Stadia

Google宣布關閉遊戲串流服務Stadia

好市多熟食區夯物又漲了　網哭：希望熱狗不會背叛

好市多熟食區夯物又漲了　網哭：希望熱狗不會背叛

女師懷孕出軌小王　捉姦影片曝光

女師懷孕出軌小王　捉姦影片曝光

關鍵字：

鏡週刊偷拍學長

讀者迴響

熱門新聞

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

6星座「桃花旺、好運強」！專家：一路旺到年底

柯志恩造勢瞬間湧5萬人...警：僅9千

1歲童突發燒抽搐亡　兒科醫嘆：真的盡力了

最不適合當夫妻的星座CP！

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

快訊／俄羅斯併烏克蘭4州　澤倫斯基申請加入北約

好市多「萬元買賓士」各店限定　網傻：要圓夢了

外送員不小心打破盆栽　店家喊價眾人看傻

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

上班族剛買腳踏車同事揪環島！騎一半慘洗腎

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面