「儲君」同場不過招？賴清德提百年歷史　陳建仁學者上身

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會1日下午登場，除了總統蔡英文、行政院長蘇貞昌站台力挺，同被視為2024總統接班人選的副總統賴清德和前副總統陳建仁先後致詞，賴清德拋出首都市長要做到的4件事，以1921年台灣文化協會在台北大稻埕成立為例，闡述民主重要性，並訴求台北市長要做蔡英文後盾；擔任競總主委的陳建仁，則援引美國國家經濟研究院等多份研究內容，強調陳時中帶領許多無名英雄度過艱難挑戰，兩人沒有同台，致詞內容各有千秋。

▲副總統賴清德（左）與台北市長參選人陳時中（右）同台造勢。（圖／記者林敬旻攝）

由於2022地方選舉被視為2024總統大選的前哨戰，派系屬性為新系的賴清德近期與多名縣市議員參選人合掛「信賴台灣」看板，備戰「下一步」意味濃厚，而陳建仁去年入黨時，就被黨內解讀為英系牽制賴清德的一步活棋，兩人出席同場活動是否擦出火花，格外引發關注。

▲前副總統陳建仁（左）、總統蔡英文（中）、台北市長參選人陳時中（右）。（圖／記者林敬旻攝）

值得注意的是，賴清德和陳建仁今天下午先後登台，雖然講稿內容並無較勁的意味，兩人也未同台，但致詞時均對自己熟悉的領域有所著墨，賴清德訴求民主、數度提到台北的歷史，陳建仁則展現學者本色，引用多份國際媒體報導或期刊研究內容，闡述防疫成果，兩人的演講均吸引支持者鼓掌歡呼。

賴清德致詞時特別提到，未來的台北市長必須做好4件事情，除了要為台灣在國際發聲，扮演台灣的火車頭，還要做蔡英文的後盾，他更提及，台北市有民主的意義，100年前，來自全台的知識份子在大稻埕旁成立台灣文化協會，向日本政府爭取台灣人參政的權利，且台灣民主史上最重要的事件都發生在台北市，包括總統直選、廢除萬年國會、解除報禁、廢除《刑法》100條等。

陳建仁致詞時，細數日本新聞週刊2020年7月比較了49個國家的防疫成果，台灣是第一名；美國國家經濟研究院報告指出，台灣是40個國家中死亡率最低、更是唯一經濟正成長的國家；根據牛津大學統計，台灣有最低的每百萬人口確診率、最低的死亡率、還有最低的超額死亡率。他大讚說，「陳時中不是落跑部長，他帶領台灣許多無名英雄度過艱難挑戰」，點評陳時中6項人格特質，包括誠信第一、踏實自在、耐操耐勞、勇敢承擔、不怒而威，還有一顆柔軟的心。

▼陳時中競選總部成立大會吸引萬人力挺。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）