正妹被撿屍醉喊「我要濕掉了」　夜店狼「設局錄音」真相曝

▲台中一名男子在夜店與醉女裝熟，在送對方回家後，趁機性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者翁子皓／台中報導

台中王男到夜店喝酒，見妙齡女子小花（化名）因酒醉意識不清，假裝自己是對方的友人，與另2名小花友人，一同搭車送小花回朋友家，之後又進套房對其性侵，王男後遭小花提告性侵，他拿出事發時的錄音給法官，表示小花過程中有喊「老公」，雙方是自願。一、二審法官不採信王男說法，判王男3年3月徒刑。

判決書指出，小花2020年10月30日晚間前往夜店喝酒，但喝了多杯調酒不勝酒力，坐在夜店1樓沙發處休息。前來夜店狂歡的王姓男子，見小花外型亮麗，且意識不太清楚，大膽上前裝成舊識，沒想到小花信以為真。小花在10月31日清晨4時許在2名夜店認識的友人陪同下，叫計程車準備回朋友的套房。王男見狀，自稱自己是小花的朋友，一起搭上計程車。

小花在兩名友人的攙扶下到達套房門口。王男跟那兩名友人表示要聯絡、等待小花友人前來照顧她，請2人先行離開，接著帶小花進入套房中，上鎖房門，之後脫光小花的衣服，偷偷錄音，問說「寶貝愛你，你愛不愛我啊」、「我們一起做愛一下？讓你舒服舒服，好不好」誘導對方同意上床，小花因神智不清回答「蛤」、「好講好」、「好吼」等難以辨別的醉語。

王男錄到讓他滿意的回答後，便對小花性侵。過程中小花因爛醉有喊「老公」、「那邊好痛」、「我要濕掉了」、「我很臭嗎」、「有戴套嗎」等語，也都被王男給錄了下來。小花先前在夜店認識的2位友人，因不放心小花，一直在套房門外等到早上6點，才在管理員的要求下離開，離去前他們告訴管理員，套房內有其他人，請管理員注意並報警處理。

王男早上醒來留下字條，要小花清醒後聯絡，後在管理員的要求下離去。小花中午醒來察覺有異，找來前晚在夜店認識的2名友人，陪同前往驗傷並報警。

王男在法院審理期間，拿出錄音檔，主張雙方是經同意發生性關係。但法官不採信，認為小花明顯因酒醉而神智不清，錄音根本是刻意誘導小花，來推卸責任，因此依乘機性交罪，判處王男有期徒刑3年9月。2審法官仍然不採信王男說法，但因王男與小花以40萬元和解，改判有期徒刑3年3月，仍可上訴。