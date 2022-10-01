自小客街口擦撞後刷路邊一整排車　引擎蓋狂冒煙...駕駛昏迷

王兆麟、翁子皓／花蓮報導

花蓮吉安鄉中央路昨（9月30）日上午9時許，發生一起重大車禍，57歲曾姓男子駕駛自小客車，與一輛小客車發生擦撞後，持續衝撞路邊停放車輛，導致曾男車輛起火，引擎蓋狂冒濃煙。警消到場發現曾姓駕駛昏迷，緊急救護送醫。

▲花蓮吉安鄉中央路車禍，曾姓駕駛路口發生碰撞後，車子持續向前撞到路邊停放的車輛。（圖／記者王兆麟翻攝）

曾姓男子昨日上午9時許駕駛自小客車，沿中央路3段南往北直行，與當時駕駛自小客車沿建國路1段左轉中央路口的65歲林姓男子，在路口發生碰撞。曾男車輛遭碰撞後，持續向前衝撞停放路邊的車輛，撞擊瞬間整輛車還彈飛路面，共有4台停放路邊的車輛遭到波及。

目擊報案人表示，曾男在轉彎處就一路按喇叭，在路口擦撞後持續偏離車道，直到撞上路旁邊車輛，然後冒出大量白煙，他見狀趕緊向前關閉車輛電門，打開車門讓車內通風，並呼叫曾姓駕駛及打電話報警。

▲曾姓駕駛車輛引擎蓋起火，警消前往灌救。（圖／記者游宗樺翻攝）

自強消防隊員吳冠廷表示，抵達現場時發現駕駛無意識，立即將他緊急救護送醫，此外警消還發現曾姓駕駛的車輛引擎蓋冒煙，於是實施滅火處置，所幸5分鐘後就控制住火勢。吉安分局交通組小隊長李立青表示，事故造成曾男身體擦挫傷送醫救治，酒測值仍待檢驗，整起事故吉安分局調查中。

▲整排車輛受波及。（圖／記者王兆麟翻攝）