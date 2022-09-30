澤倫斯基表態：烏克蘭只會與「另一位俄羅斯總統」談判

▲烏克蘭總統澤倫斯基表示， 他們不可能與普丁談判，只會與「另一位」俄羅斯總統談判。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯總統普丁30日簽署條約，正式併吞烏克蘭盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松及頓內茨克等4州。對此，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭一定會解放所有被俄羅斯佔領的領土，普丁非法宣布吞併烏克蘭部分領土完全是一場鬧劇，更強調他們不可能與普丁談判，只會與「另一位」俄羅斯總統談判。

根據CNN報導，針對普丁宣布併吞烏克蘭4州，烏克蘭總統澤倫斯基表示，我們一定會解放所有被敵人佔領的烏克蘭領土，俄羅斯不只是烏克蘭的敵人，更是生命本身、人性、法律及真理的敵人。

澤倫斯基說，「俄羅斯已經知道這一點，他感受到了我們的力量」、「正是在這裡，在烏克蘭，我們證明了我們信念的力量，這就是為什麼它如此著急，組織這一場鬧劇企圖吞併，竊取不屬於它的東西，烏克蘭絕不會容許它這樣做」。

澤倫斯基直言，只有驅逐所有佔領者才能恢復和平，烏克蘭已準備好與俄羅斯對話，但與普丁在「平等、誠實、體面及公平」等條件下進行談判是不可能的，烏克蘭只會與「另一位俄羅斯總統」談判。

▼普丁9月30日簽署條約，把烏克蘭4州併入俄羅斯。（圖／路透社）

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