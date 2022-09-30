　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基表態：烏克蘭只會與「另一位俄羅斯總統」談判

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy ） 29日透過視訊方式參加北約（NATO）峰會。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基表示， 他們不可能與普丁談判，只會與「另一位」俄羅斯總統談判。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯總統普丁30日簽署條約，正式併吞烏克蘭盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松及頓內茨克等4州。對此，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭一定會解放所有被俄羅斯佔領的領土，普丁非法宣布吞併烏克蘭部分領土完全是一場鬧劇，更強調他們不可能與普丁談判，只會與「另一位」俄羅斯總統談判。

根據CNN報導，針對普丁宣布併吞烏克蘭4州，烏克蘭總統澤倫斯基表示，我們一定會解放所有被敵人佔領的烏克蘭領土，俄羅斯不只是烏克蘭的敵人，更是生命本身、人性、法律及真理的敵人。

澤倫斯基說，「俄羅斯已經知道這一點，他感受到了我們的力量」、「正是在這裡，在烏克蘭，我們證明了我們信念的力量，這就是為什麼它如此著急，組織這一場鬧劇企圖吞併，竊取不屬於它的東西，烏克蘭絕不會容許它這樣做」。

澤倫斯基直言，只有驅逐所有佔領者才能恢復和平，烏克蘭已準備好與俄羅斯對話，但與普丁在「平等、誠實、體面及公平」等條件下進行談判是不可能的，烏克蘭只會與「另一位俄羅斯總統」談判。

▼普丁9月30日簽署條約，把烏克蘭4州併入俄羅斯。（圖／路透社）

▲▼普丁簽條約了！　正式將烏克蘭4州併入俄羅斯。（圖／路透社）

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

ET快訊
具惠善「腫一圈」近照曝　大方認：我變胖了
1歲童突發燒抽搐死亡　兒科醫曝主因嘆：真的盡力了
柯志恩造勢湧5萬人　警透露「僅9千」　大咖致詞台下散場尷尬了
快訊／普丁併烏克蘭4州　澤倫斯基「正式簽署」申請加入北約
快訊／台東深夜地震！規模4.8　最大震度4級
感冒吃藥才會好？「5大錯誤迷思」被騙好久
台股為何不直接祭「限空令」　金管會回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基表態：烏克蘭只會與「另一位俄羅斯總統」談判

乳癌末期女癌細胞擴散！服用「大麻二酚+迷幻蘑菇」腫瘤消失了

快訊／普丁簽約併烏克蘭4州　澤倫斯基「正式簽署」申請加入北約

普丁併吞4州「舉雙手歡呼」！喊話基輔立刻停火　快回談判桌

快訊／普丁簽條約了！　正式將烏克蘭4州併入俄羅斯

烏克蘭讚台灣抗俄援烏！　諷中國是「敵人的朋友」

南韓10月起「電費、天然氣費」雙漲！　平均每家戶得多花7670韓元

男搭飛機「死在座位上」　老婆面前身亡！她高空驚覺老公沒反應

夫妻爬山吵架「一起摔落40m懸崖」　老公當場慘死！妻爬到路邊求救

俄羅斯鐵路高層「離奇飲彈」陳屍自宅陽台　俄媒：是自殺

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

野兔闖入果園大嚼藍莓　北海道農家：幫大忙了

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

玖壹壹洋蔥偽裝司機…新娘秒認出！　健志建議「唱別人的歌」給驚喜XD

王世堅轟周玉蔻要有格調：道歉就想了事？ ｜20220929 ET午間新聞

邊牧散步中突加速跑過　飼主笑 ： 那裡是動物醫院

澤倫斯基表態：烏克蘭只會與「另一位俄羅斯總統」談判

乳癌末期女癌細胞擴散！服用「大麻二酚+迷幻蘑菇」腫瘤消失了

快訊／普丁簽約併烏克蘭4州　澤倫斯基「正式簽署」申請加入北約

普丁併吞4州「舉雙手歡呼」！喊話基輔立刻停火　快回談判桌

快訊／普丁簽條約了！　正式將烏克蘭4州併入俄羅斯

烏克蘭讚台灣抗俄援烏！　諷中國是「敵人的朋友」

南韓10月起「電費、天然氣費」雙漲！　平均每家戶得多花7670韓元

男搭飛機「死在座位上」　老婆面前身亡！她高空驚覺老公沒反應

夫妻爬山吵架「一起摔落40m懸崖」　老公當場慘死！妻爬到路邊求救

俄羅斯鐵路高層「離奇飲彈」陳屍自宅陽台　俄媒：是自殺

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

國際熱門新聞

蘋果副總裁因1句話被炒　千萬年薪沒了

英國女王死亡證明曝光　揭駕崩時間及死因

普丁簽條約了　烏克蘭4州併入俄

北溪天然氣管線破裂恐釀「全球氣候災難」

爸爸回家驚見「2愛女慘死床上」　兇手竟是老婆

俄併吞！一圖看懂烏被吃掉多少領土

女兵遭15男隊員「揉胸+蹭下體」！　日自衛隊謝罪

快訊／俄羅斯併烏克蘭4州　澤倫斯基申請加入北約

罕見！普丁公開認錯：有人被錯誤徵召

即／南韓明起取消入境PCR要求

要不要上班隨你！公司年營業額近3千萬

蘋果拖累美股重挫458點　台積電ADR跌破70元

普丁簽文件：承認札波羅結、赫爾松獨立

柬國不歡迎設台代表處　總理下令燒掉

更多熱門

相關新聞

快訊／俄羅斯併烏克蘭4州　澤倫斯基申請加入北約

快訊／俄羅斯併烏克蘭4州　澤倫斯基申請加入北約

俄羅斯總統普丁30日晚間9時30分許（台灣時間）在克里姆林宮會見盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松及頓內茨克等4州地方政府首長，完成4州簽署加入俄羅斯的條約。對此，烏克蘭總統澤倫斯基發文表示，烏克蘭已簽署好申請北約（NATO）的相關文件，正申請通過快速通道加入北約。

普丁併吞4州　喊話基輔立刻停火

普丁併吞4州　喊話基輔立刻停火

普丁簽條約了　烏克蘭4州併入俄

普丁簽條約了　烏克蘭4州併入俄

烏克蘭讚台灣抗俄援烏　諷中國無作為

烏克蘭讚台灣抗俄援烏　諷中國無作為

俄鐵路高層離奇飲彈　陳屍自宅陽台

俄鐵路高層離奇飲彈　陳屍自宅陽台

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯俄烏開戰俄烏談判普丁澤倫斯基

讀者迴響

熱門新聞

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

蘋果副總裁因1句話被炒　千萬年薪沒了

大S、具俊曄雜誌照一曝光「掀韓網暴動」

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

少女練壓車命喪北宜　生前這句話竟一語成讖

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼三字經15次

施暴高嘉瑜將宣判　林秉樞獸行全紀錄

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

更多

最夯影音

更多
男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援
妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面