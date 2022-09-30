金門校園驚傳狼師！受害者不只1人　家長質問遭被嗆「揪輸贏」

▲金門驚傳狼師騷擾案，目前校方已受理檢舉，著手調查。（示意圖／資料照）

記者林名揚、翁子皓／金門報導

金門一所學校學生的家長向學校提出檢舉，表示有有男老師，濫用職權對女學生毛手毛腳，家長一怒之下打電話給該名男老師，不料竟被對方嗆聲要「定輸贏」。該所學校表示，近日已受理檢舉並完成校安通報，將依相關法令進行開會、調查，查明事實真相。

金門某學校學生的家長日前在臉書上PO文，指稱女兒在學校遇到狼師，竟利用師生關係，以職權對女兒伸出狼爪，騷擾行徑包括摟腰、摸背、抓手等，導致女兒心生恐懼，女兒甚至還表示受害者還不只她一人。家長於是透過關係取得該名老師的電話，想質問對方是否真的有騷擾女兒，不料該名老師揚言要跟家長「揪輸贏」，讓他一怒之下將事件PO上網，請大家評評理。

該校校長表示，學生今（30）日早上提出檢舉，目前校方已受理並完成校安通報，後續將依相關法令進行開會、調查等程序，且已聯絡學生及家長，讓其了解相關事項及進行方式，一定會維護學生權益並依法規妥善處理，也對學生啟動輔導機制。

校長強調，學校也會召開教評委員會討論，希望如果有潛在受害者能夠透過司法途徑，在訴期內的勇敢指認，讓犯罪者接受法律制裁，學校絕不容忍狼師胡作非為。