　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金門校園驚傳狼師！受害者不只1人　家長質問遭被嗆「揪輸贏」

▲金門驚傳狼師騷擾案，目前校方已受理檢舉，著手調查。（示意圖／資料照）

▲金門驚傳狼師騷擾案，目前校方已受理檢舉，著手調查。（示意圖／資料照）

記者林名揚、翁子皓／金門報導

金門一所學校學生的家長向學校提出檢舉，表示有有男老師，濫用職權對女學生毛手毛腳，家長一怒之下打電話給該名男老師，不料竟被對方嗆聲要「定輸贏」。該所學校表示，近日已受理檢舉並完成校安通報，將依相關法令進行開會、調查，查明事實真相。

金門某學校學生的家長日前在臉書上PO文，指稱女兒在學校遇到狼師，竟利用師生關係，以職權對女兒伸出狼爪，騷擾行徑包括摟腰、摸背、抓手等，導致女兒心生恐懼，女兒甚至還表示受害者還不只她一人。家長於是透過關係取得該名老師的電話，想質問對方是否真的有騷擾女兒，不料該名老師揚言要跟家長「揪輸贏」，讓他一怒之下將事件PO上網，請大家評評理。

該校校長表示，學生今（30）日早上提出檢舉，目前校方已受理並完成校安通報，後續將依相關法令進行開會、調查等程序，且已聯絡學生及家長，讓其了解相關事項及進行方式，一定會維護學生權益並依法規妥善處理，也對學生啟動輔導機制。

校長強調，學校也會召開教評委員會討論，希望如果有潛在受害者能夠透過司法途徑，在訴期內的勇敢指認，讓犯罪者接受法律制裁，學校絕不容忍狼師胡作非為。

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
妹子傳訊息「用1符號」被嗆老人　網戰翻
北市東區牛排館火警烈焰沖天！　警消救出9男14女
少女合影「巨石強森」興奮咬住胸肌　下秒超傻眼
Makiyo懷胎9月胖23公斤！老公走心「撐不過3個月」心聲
IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」　網點頭喊：超實用
林秉樞「恐只要關2周」　關鍵原因曝光
19歲男開馬三飆速撞貨車！「2死1傷」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市東區牛排館火警烈焰沖天　警消救出9男14女...1女嗆傷送醫

林秉樞13罪成立！易科罰金要96萬　恐只須入監14天...原因曝

19歲男開馬三飆速撞貨車！「2死1傷」真相曝光　他時速100狂追慘了

飆罵5字經判賠1萬　彰化績優里長嘆：她中風我還送餐1年

金門校園驚傳狼師！受害者不只1人　家長質問遭被嗆「揪輸贏」

反擊！桃園藍營控鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法涉及賄選

「用生病和母喪情緒勒索」　法官指責林秉樞翻供...還暴露他人隱私

曾打精神障礙牌！林秉樞施暴高嘉瑜求減刑碰壁　法官曝原因

恆春南灣超商前遊客酒醉...與親友吵成一團　警帶回管束

一周被尾隨5天！正妹書記官「遭同事狂偷拍」…崩潰：不願再搭捷運

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

野兔闖入果園大嚼藍莓　北海道農家：幫大忙了

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

玖壹壹洋蔥偽裝司機…新娘秒認出！　健志建議「唱別人的歌」給驚喜XD

王世堅轟周玉蔻要有格調：道歉就想了事？ ｜20220929 ET午間新聞

邊牧散步中突加速跑過　飼主笑 ： 那裡是動物醫院

北市東區牛排館火警烈焰沖天　警消救出9男14女...1女嗆傷送醫

林秉樞13罪成立！易科罰金要96萬　恐只須入監14天...原因曝

19歲男開馬三飆速撞貨車！「2死1傷」真相曝光　他時速100狂追慘了

飆罵5字經判賠1萬　彰化績優里長嘆：她中風我還送餐1年

金門校園驚傳狼師！受害者不只1人　家長質問遭被嗆「揪輸贏」

反擊！桃園藍營控鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法涉及賄選

「用生病和母喪情緒勒索」　法官指責林秉樞翻供...還暴露他人隱私

曾打精神障礙牌！林秉樞施暴高嘉瑜求減刑碰壁　法官曝原因

恆春南灣超商前遊客酒醉...與親友吵成一團　警帶回管束

一周被尾隨5天！正妹書記官「遭同事狂偷拍」…崩潰：不願再搭捷運

點名福來喜有望金手套　葉總還稱讚本土雙捕進步多

誣蔑活人、誣蔑死人的周玉蔻們

華信、易飛與金門推「低碳旅遊＋智慧觀光」　看好解封後外籍旅客來台

營養師教5招改善「暗沈蠟黃肌」！多吃4種食物很有用

台鐵花蓮=玉里復駛！玉里=富里公路客運接駁　「花東類火車退場」

她供初戀讀書還生下一子　卻突被「男友岳母」登門：新娘不是妳

台灣機車廠「站上紐約證交所第1人」！光陽柯勝峯：讓千萬人看見

五月天阿信神隱半年終於露面！　驚人狀態曝光...網暴動：想打包

金鋼狼《死侍3》登場沒開玩笑！《脫稿》導演揭休傑克曼本人親解答

單日+6308「連5天增加逾6千例」　校園確診總數超過61萬例

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

社會熱門新聞

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

施暴高嘉瑜將宣判　林秉樞獸行全紀錄

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼三字經15次

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

少女練壓車命喪北宜　生前這句話竟一語成讖

即／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

「19歲港女龍山寺詭亡」民俗專家見1點嘆：犯了重罪

屏東苦行僧23年「跪」拉棺材車萬里　勸世人及時行孝

新北火鍋店上完菜說「飯沒了」 客人氣炸報警

富家子輕生　法官憑3點認定他偷竊

富家子被控偷耳機　喊冤仍判刑陳屍百貨

更多熱門

相關新聞

正妹倒垃圾遇噁男襲胸　辯：不小心抱到

正妹倒垃圾遇噁男襲胸　辯：不小心抱到

高雄田姓男子，看見一名正妹小雅（化名）倒完垃圾準備回家，竟色心大起，趁小雅轉頭背對猛然上前熊抱，鹹豬手揉捏了她胸部一下，小雅大為驚嚇用腳踹開對方逃離現場。田男被告性騷擾後，他辯稱因為當下「一陣頭暈」，是不小心抱到小雅，對於離譜的辯詞法官不採信，依性騷擾罪處拘役50日，可易科罰金5萬元，可上訴。

蘋果副總裁因1句話被炒　千萬年薪沒了

蘋果副總裁因1句話被炒　千萬年薪沒了

公職妹曝職場淫亂內幕！受訓遇噁男闖房硬來

公職妹曝職場淫亂內幕！受訓遇噁男闖房硬來

韓空軍女士官遭性騷輕生！大法院輕判他7年

韓空軍女士官遭性騷輕生！大法院輕判他7年

準備卡位！金門「花蛤季」首場3D光雕秀搶先看

準備卡位！金門「花蛤季」首場3D光雕秀搶先看

關鍵字：

金門性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

蘋果副總裁因1句話被炒　千萬年薪沒了

大S、具俊曄雜誌照一曝光「掀韓網暴動」

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

施暴高嘉瑜將宣判　林秉樞獸行全紀錄

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼三字經15次

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

全明星吳珝陽退賽！替補選手曝光

更多

最夯影音

更多
男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援
Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面