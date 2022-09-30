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裴洛西訪台前14國民調出爐！　中國若犯台「偏向外交制裁」非軍援

▲▼共機擾台示意圖。（圖／路透）

▲德國智庫民調顯示，中國若犯台支持向台灣軍援的比例較低。（圖／路透）

文／中央社

智庫德國馬歇爾基金會和博德曼基金會對跨大西洋地區14個國家進行的民調顯示，中國若犯台，大多數受訪者認為各國應採取外交或制裁行動，但支持向台灣軍援的比例較低。

德國之聲（DW）報導，總部位於華府的德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）和德國博德曼基金會（Bertelsmann Foundation）聯合發布「跨大西洋趨勢2022」（Transatlantic Trends 2022）報告，著重分析俄羅斯入侵烏克蘭和中國地緣政治野心等議題為跨大西洋合作帶來的挑戰。

這項研究在跨大西洋地區的14個國家美國、加拿大、德國、法國、義大利、荷蘭、波蘭、立陶宛、羅馬尼亞、西班牙、葡萄牙、瑞典、英國和土耳其進行了問卷調查，主要是在今年6月底到7月初，時間點在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台且中國在台灣周邊海域大規模軍演之前。

● 中國是夥伴、競爭者還是敵手？

根據報導，對中雙邊關係的複雜性在跨大西洋地區國家的公眾輿論中得到了體現，報告指出，在除美國之外的13個國家裡，有將近1/4受訪者表示，他們無法判斷中國對於自己的國家來說究竟是合作夥伴、競爭者還是敵手。

▲▼各國如何看待與中國雙邊關係，美國34%受訪者將中國視為競爭者，32%的人認為中國是美國的敵手。（圖／取自德國馬歇爾基金會）

▲美國34%受訪者將中國視為競爭者，32%的人認為中國是美國的敵手。（圖／取自德國馬歇爾基金會）

在德國受訪者中，43%的人認為中國是競爭者，23%將中國視為敵手，22%的人表示無法判斷，只有12%認為中國是合作夥伴。而在美國，34%受訪者將中國視為競爭者，32%的人認為中國是美國的敵手。

報導指出，在對中政策方面，許多受訪者都支持對中國採取更強硬的態度，但是在新科技領域則希望與中國展開更多合作。其中對中強硬傾向最明顯的是法國，有66%受訪者支持，其次是加拿大和荷蘭，支持率均為62%。

研究團隊還問受訪者，是否支持自己的國家在不考慮經濟後果和其他國家態度的情況下，採取更強硬對中政策。調查結果顯示，除了立陶宛和土耳其之外的12個國家，支持對中更加強硬，即單方面採取行動或和盟友協調行動的受訪者都占了大多數。

▲▼西班牙、瑞典、加拿大、荷蘭和法國都有超過6成的受訪者表示，支持對中國採取更強硬措施，哪怕本國經濟要付出更高代價也在所不惜。（圖／取自德國馬歇爾基金會）

▲西班牙、瑞典、加拿大、荷蘭和法國都有超過6成的受訪者表示，支持對中國採取更強硬措施，哪怕本國經濟要付出更高代價也在所不惜。（圖／取自德國馬歇爾基金會）

西班牙、瑞典、加拿大、荷蘭和法國都有超過6成的受訪者表示，支持對中國採取更強硬措施，哪怕本國經濟要付出更高代價也在所不惜。英國57%和德國54%的比例略低於上述國家，但是支持的人數也超過5成。

從性別和年齡差異來看，男性和較為年長群體更傾向於願意接受對中強硬所帶來的經濟代價。

● 如果北京武力攻台，該怎麼應對？

報導說，涉及到台灣議題，受訪者明顯更加謹慎。在被問及中國若武力入侵台灣，各國應該如何應對時，大多數受訪者還是支持自己的國家透過外交手段或制裁，支持向台灣輸送武器或者是派遣軍隊的意願甚低。

▲▼從14個國家的平均數值來看，35%受訪者認為在中國武力攻台的情況下應該採取外交措施，32%支持採取聯合經濟制裁行動，而支持輸送武器和派遣軍隊的比例分別只有4%和2%。（圖／取自德國馬歇爾基金會）

▲從14個國家的平均數值來看，35%受訪者認為在中國武力攻台的情況下應該採取外交措施，32%支持採取聯合經濟制裁行動，而支持輸送武器和派遣軍隊的比例分別只有4%和2%。（圖／取自德國馬歇爾基金會）

從全部14個國家的平均數值來看，35%受訪者認為在中國武力攻台的情況下應該採取外交措施，32%支持採取聯合經濟制裁行動，而支持輸送武器和派遣軍隊的比例分別只有4%和2%。此外更有12%的人希望自己的國家不要做出任何行動。

報導還說，從國別來看，羅馬尼亞、土耳其、義大利、立陶宛和葡萄牙的受訪者對單純採取外交行動的支持比例最高，都在4成上下；對聯合制裁行動的支持率最高是在葡萄牙、加拿大、德國和瑞典，也都在4成左右。

對於向台灣輸送武器和派軍隊援助這兩個選項的受訪者支持率最高的是美國，但也分別只有8%和7%。美國在歐洲幾個親密盟友的受訪者對這兩個選項的支持率也非常低，英國分別為5%和3%，法國為3%和2%，其他國家的比例則更低。

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