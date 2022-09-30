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大陸 大陸焦點 特派現場

痛批美台雙重挑釁大陸　李慶平：台海若擦槍走火，台灣民眾買單

▲▼中國國家主席習近平與美國總統拜登,拜習。（圖／路透）

▲中美近幾年衝突升級。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中美近來在台灣問題上交鋒不斷，台灣海基會前副秘書長李慶平近日對旅美僑界表示，「台灣身陷美國及蔡當局對中國大陸的雙重挑釁，台海隨時可能產生『擦槍走火』的危機，最終還是由台灣人民來買單。」

據香港中評網報導，「兩岸時事論壇社」日前舉辦視訊座談會。在分析中美關係與兩岸關係時，李慶平指出，美中關係今後30年將呈現相互矛盾、衝突及部分的合作。美國的國策是要維持其世界獨霸強權及世界秩序唯一的制定者。美國加強對「五眼聯盟」，並建構亞太聯盟，顯示美國在軍事上圍堵中國大陸的企圖。

李慶平表示，美國與中國大陸的政治基礎是中美三個聯合公報。美國宣稱現有的「一個中國」政策，除了中美三個公報外，還要再加上「台灣關係法」及「對台六項保證」。在美國對中國大陸接觸政策時期，是強化三個公報，弱化「台灣關係法」。現在進入對中國大陸遏制政策時期，就弱化中美三個公報，強化「台灣關係法」，再加「六項保證」。

李慶平提及，目前民進黨當局對美國的是一面倒的政策，美國所求無不接受，這是2016年以來台海緊張的重要原因之一。由於民進黨不承認「九二共識」，使兩岸失去信任的基礎。再加上「反中、抗中、去中」政策，兩岸關係急劇緊繃和惡化。台灣目前身陷美國及蔡當局雙重的對大陸挑釁之中，隨時可能產生「擦槍走火」的台海危機，蔡英文改變現況是要付出代價的，但最後還是由台灣民眾來買單。

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