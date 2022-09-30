為中台灣農產品打開活路　「五告讚」博覽會熱鬧登場

▲▼中台灣5個縣市舉辦「五告讚」農業博覽會，協助農民推廣農產品。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中台灣5縣市苗栗、台中、彰化、南投和雲林為了幫農民推廣農產品，除了去年疫情因素停辦外，每年都巡迴各縣市舉辦博覽會，希望在大陸打壓之下，能為農民打開一條活路，今年輪到彰化，台中市有11個攤位展售各項農特產品，不但詢問度高，生意好到讓農民呵呵笑。

「2022中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會」已在彰化溪州公園登場，展期至10月2日止，包括台中、彰化、苗栗、南投及雲林共5縣市推出農業特色展館，搭配一系列精采活動，共同行銷中台灣農業。

台中市農業局表示，這次博覽會以「五告讚」為主題，場館包括「尋味台中」、「彰化優鮮」、「豐味苗栗」、「品味南投」及「雲林良品」，各縣市各有自己的農業特色展館，透過展售讓民眾能夠一次體驗5縣市優質農產品，帶動中台灣農村旅遊與消費，活動亦將結合盆栽雅石展、智慧及循環農業展、多肉植物與園藝資材展以及食農教育館等，內容豐富多元。

農業局指出，「尋味台中館」有11個攤位，館內展售水梨、蜂蜜、香菇、梨山茶、葡萄酒等各項農產好禮，還有東勢區農會的「呷追果-鮮果智能販賣機」，販售截切鮮果盒、椪柑汁等水果產品，並規劃休閒農業及食農教育打卡牆與花卉藝術設計，呈現台中農業的特色與質感，消費滿500元即可參加摸彩，FB打卡還可抽好禮，民眾不妨把握機會逛逛。