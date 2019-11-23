小王子現身台中花毯節　200米圖騰挑戰地表最大玫瑰花

▲2019台中國際花毯節獲授權，以法國文學經典名著「小王子」為主題打造園區。（圖／台中市政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

「所有的大人都曾經是小孩，雖然只有少數的人記得。」法國文學經典名著《小王子》透過乾淨、優雅的文字，寫下一段純潔又孤單的故事，而那些說到心坎裡的名言佳句，更是吸引許多人讀了又讀細細品味。想尋找住在你心中的小王子嗎？2019台中國際花毯節，今年用上萬朵花海打造了以小王子為主角的「玫瑰星球」，並且挑戰「地表巨型玫瑰花」，邀請大家來到新社開啟一段愛與希望的星球之旅。

台中國際花毯節邁入第9年，過去都與新社花海合併舉辦，但3年前移師后里環保公園，並在后里連辦2年，為2018台中花博暖身後，考量到花毯節與新社花海分家後少了加乘效果，為帶動新社地區觀光經濟，今年再度重返新社，與新社花海、中台灣農業博覽會「合體」，讓民眾一次逛得過癮，活動時間為11/9起至12/1，為期23天。

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▲2019台中國際花毯節暌違3年，今年重返新社，與新社花海、中台灣農業博覽會再度「合體」舉辦。

2019台中國際花毯節一開幕，光是首日上午，就吸引數千民眾前往拍照打卡，因為今年最大特色是獲得法國聖修伯里協會正式授權，以法國文學經典名著「小王子」為主題打造展區，運用巨型立體草花裝置藝術設計，將故事中的權力國王、虛榮男爵、慾望商人以及小王子的忠實夥伴狐狸等經典角色，一一呈現在大家眼前，當然也少不了主角「小王子」與他深愛的玫瑰，主裝置「玫瑰星球」在每日上午9點至下午4點，每個整點有小王子與玫瑰相逢場景動態登場。

今年花毯節展區占地1.8公頃，在小王子故事貫穿園區之下，每一處不僅好玩、好逛，更是好好拍，其中，以花卉排出總長200公尺的巨型玫瑰圖騰，不僅是此次必看一大亮點，更是眾人爭相打卡的熱點所在。



▲「地表巨型玫瑰花」是花毯節一大亮點。

而邁入第14年的新社花海，可以說是台版普羅旺斯，今年主題「幸福花海 慢活山城 悠遊臺三線」，以漸層色彩變化的大面積花海傳遞熱情與浪漫，有繽紛富有食農寓意的「可食地景區」、推動大糧倉計畫供應國內高粱種子生產的「高粱採種區」，展區內容精彩可期，另外，以「種苗成果」、「青農特區」、「金門特產」及「產業連結」4大主題的展示區，也都是不容錯過。

除了逛花海，也要大口吃遍在地美食，活動現場還有中台灣農業博覽會，由台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣4縣市政府共同辦理，展現中部四縣市農特產特色，並藉由「幸福悠遊臺中」、「品味南投館」、「彰化優鮮館」、「幸福苗栗」等4大主體展區，展示未來農業發展。

周末假日來台中吃喝玩樂，每個禮拜都能找到不同樂子，尤其從現在起，可以一路玩到耶誕、跨年、甚至是明年元宵。由於2020台灣燈會將於台中舉辦，主展區在台中花博后里森林及馬場園區，展期從明年2月8日至2月23日共16天，而副展區文心森林公園將配合耶誕節，從12月21日起搶先亮燈至明年2月23日，為期65天，帶來溫暖歡樂的聖誕氛圍。

此外，2020台中跨年晚會主場將於后里麗寶樂園第二停車場舉行，第二現場則是在太平運動場，兩地同步狂歡，預計邀請超過20組人氣歌手藝人演出，后里場邀請到茄子蛋、畢書盡、徐佳瑩等藝人；太平場則有金曲獎最佳台語女歌手江惠儀、周興哲、龍千玉、詹雅雯等，陪大家一起跨年夜。從年底到明年初，整個台中都相當熱鬧。



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