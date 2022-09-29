新竹市議員顏政德詐領助理費　再遭判刑4年4月

▲顏政德再遭判刑4年4月。（圖／翻攝顏政德臉書）

記者吳銘峯／台北報導

新竹市議員顏政德，遭檢方指控利用姪媳當人頭詐領公費助理補助費17萬餘元，因此提起公訴，一審判刑4年4月、二審也維持同樣刑度。全案經撤銷發回後，高院更一審於29日宣判，仍認定顏政德有罪，維持相同的4年4月刑度、褫奪公權4年，併科罰金48萬元。可上訴。

據了解，顏政德在2007到2009年間擔任前新竹市長林政則的機要人員，2010年參選當時的新竹市北區武陵里里長。2014年間他轉戰新竹市第九屆議員選舉，順利當選，並在2018年連任成功，目前也參選本屆市議員選舉，尋求3連霸。

而檢方起訴指出，顏政德在第九屆議員期間，於2015年8月間透過姪子，要王姓姪媳提供帳戶資料，以擔任顏政德之人頭公費助理，致使承辦公務員將這些不實資料，登記於2015年9月到12月的「新竹市議會議員公費助理發放清冊」上，按月匯款至人頭帳戶內，王姓姪媳則將帳戶提款卡等資料交由顏政德提領使用，總計顏政德詐領17萬5千元助理費用。

檢調單位進行偵辦時，顏政德等3人均自白犯罪，並繳回犯罪所得。檢方最後對顏政德等3人提起公訴。一二審法院審理後，均認定顏政德有罪，均判處4年4月刑度、褫奪公權4年，併科罰金48萬元。

全案再經撤銷發回，高院更一審29日宣判，仍認定顏政德等3人有罪。合議庭審酌顏政德等人素行、犯罪動機、目的、手段等各項情事，以及他們犯後於偵查中坦承犯行，及顏政德身為市議員、平時常參與公益及捐助活動等各項量刑要素後，還是駁回上訴，顏政德仍維持4年4月刑度、褫奪公權4年，併科罰金48萬元。