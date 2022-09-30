柯文哲週末固守「台北大本營」　攜黃珊珊馬拉松替「小雞」站台

▲身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲10月1、2日行程滿檔，除了市政行程之外，還要替台北市、新北市議員參選人站台。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數不到2個月，由於台北市長柯文哲任期將屆滿卸任，台北市長選戰成為一級戰區；身兼民眾黨主席的柯文哲逐漸將重心拉回台北，除了9月25日出席無黨籍台北市長參選人黃珊珊的競選總部成立大會拉抬選情，10月1日、2日還要與黃珊珊「雙母雞」一同為8名「小雞」市議員參選人站台。

據了解，柯文哲10月1日行程滿檔，由於本身還有市長職務，光是市政行程就多達約4場，上午10時將到新北市三重參加2022北北基桃眷村文化節聯合行銷記者會，可望與新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌同台；晚間6時30分還有一年一度的白晝之夜開幕活動，盼帶動士林觀光商機。

民眾黨8名台北市議員參選人將分別於10月1日、10月2日相繼成立競選總部，以林珍羽上午10時30分先打頭陣，接著為黃瀞瑩、吳怡萱，民眾黨預計以「雙母雞」形式，場場皆有柯文哲、黃珊珊；且柯文哲市政、黨務行程穿插參與，去完白晝之夜活動之後，晚間8時再到陳思宇的競選辦公室點燈。

至於10月2日有楊寶楨、陳宥丞、張志豪與張幸松的競選總部成立大會，時間皆集中在上午，柯文哲、黃珊珊同樣都會出席；但柯文哲下午則會去民眾黨新北市議員參選人張昭隆、林家豪、達佶祐．卡造在板橋的聯合競選總部成立大會，掃街完畢後趕往三重綜合運動場，出席民眾黨新北市議員參選人陳俊霖的競選總部成立大會。

▼同樣身為母雞的無黨籍台北市長參選人黃珊珊，也將於10月1、2日與柯文哲、小雞們同台。（資料圖／記者李毓康攝）