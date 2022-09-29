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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪哭了！被罵夫人干政遭勸忍耐　曝柯文哲當學生備戰總統大位

▲▼台北市長柯文哲的妻子陳佩琪 。（圖／翻攝自YouTube／中廣流行網 i like radio）

▲台北市長柯文哲的妻子陳佩琪 。（圖／翻攝自YouTube／中廣流行網 i like radio）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中7月接受周玉蔻專訪，被問及「夫人是否干政」議題時，稱妻子沒有寫臉書罵人的習慣，使台北市長柯文哲妻子陳佩琪質疑自己被批評，進而引發爭議。陳佩琪29日接受節目，被問到孩子議題時忍不住落淚，後來再談「夫人干政」議題時，希望自己能有些專業貢獻。

陳佩琪29日晚間接受中廣主持人王偉忠專訪，聊到柯文哲覺得太忙、對孩子感到愧疚時，陳佩琪忍不住落淚，拿起一旁的衛生紙拭淚，並稱自己有向柯文哲說「該做的我都有幫你做到。」

隨後談及夫人干政議題，陳佩琪認為，自己沒有市民評論政治的權利，也有人勸她，只要發表看法，難保不會成為柯文哲的累贅，當台灣政治人物的另一半最好不要說話，揮揮手微微笑這種事情，「我當然可以做得到。」但覺得自己是專業醫生，仍希望能提供一些專業貢獻。

陳佩琪表示，曾有一名市長參選人提及「夫人干政」影射明顯，她會質疑「為什麼要這樣講我」，所以馬上就發臉書詢問「我到底干了哪一個政務」，但被柯文哲勸說要忍耐、這就是選舉攻防，「我當然是不理他啊！後來我最近也比較少發臉書。」

關於自己臉書停更多時，最後一篇為雙城論壇95萬元不能核銷，所以放上存摺照片等內容，陳佩琪說，自己發文後引來8000多則留言，但有一半以上都是批評，但對於議會的決議，「雙城論壇也不是為我們家族去跟上海做生意，既然是公務的雙城論壇，為什麼要市長去自掏腰包？且共機擾台也不是市長應該自己處理的事情，所以幕僚也認為這樣決議不合理，所以找主計處詢問法規。」

另外，被問到柯文哲選2024總統大選準備好了沒？陳佩琪指出，柯文哲現在已經開始當學生，找人上課做準備，努力吸取各方國政想法，姑且不論選上機會多大，柯文哲絕對有論文、博士學位，且論文沒有抄襲問題。

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