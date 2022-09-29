小資女衛生棉囤起來！全聯棉棉博覽會買1送1　獨家Kitty小物超欠收

▲全聯「棉棉博覽會」多款衛生棉買1送1，還搭配獨家Hello Kitty積分樂換購。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

超適合囤貨的全聯「棉棉博覽會」、「全聯生活節」又來了！超過200款衛生棉大集合，指定品還有「買1送1、5折起」優惠，小資女可趁機囤起來。另全聯再度推出Hello Kitty積分樂換購活動，獨家5款生活小物，搭配2個檔期可獲得相關積分，即可加價換購任一款，準備再次攻陷Kitty迷的心。

▲全聯推出Hello Kitty獨家5種居家生活小物集點換購。（圖／業者提供）

全聯獨家推出5款Hello Kitty生活小物積分樂換購，9/30～12/29期間，會員購買日用品單筆消費每滿100元，即可獲得1 Hello Kitty積分，只需集滿2或6積分，即可加價換購任一款，包括「萬用春捲袋」、「感應泡泡充電給皂機」、「大容量多功能收納籃」、「感應自動開闔垃圾桶」、「陶瓷負離子摺疊吹風機」等。

其中最好入手的「萬用春捲袋」，共有藍、紅、黃3款顏色，除了實用環保，還能依照心情自由搭配，只要使用6積分加55元，或購買任一日用品加70元就能帶回家。

▲▼Hello Kitty「萬用春捲袋」超好入手，背著逛街買菜，還能隨心情搭配。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯推出Hello Kitty獨家5種居家生活小物集點換購。（圖／業者提供）

▲全聯推出Hello Kitty獨家5種居家生活小物集點換購。（圖／記者林育綾攝）

全聯「棉棉博覽會」自9/30～10/13展開，集結超過200款衛生棉，購買指定衛生棉還有5折起優惠，檔期再加碼三重好康，第一重：全店衛生棉單筆消費每滿259元現折30元；第二重：搭配「全聯生活節」活動，持福利卡每週六、日、一購買全店日用品，單筆每滿888元再現折100元（10/9、10/10除外）；第三重：持福利卡購買日用品單筆消費每滿100元就可獲得1 Hello Kitty積分。是小資女添購衛生棉囤貨與蒐集整套Hello Kitty居家好物最佳好時機！

▲▼全聯「棉棉博覽會」除了衛生棉促銷，消費相關商品可獲得Hello Kitty積分，是搜集整套居家小物好時機。（圖／記者林育綾攝）

另為了搶攻日用品業績，同步推出「全聯生活節」活動，多項商品祭出「買1送1」或「第2件5折起」促銷價，其中於10/27前的每週六日一（10/1-10/3、10/8、10/15-10/17、10/22-10/24），總計10天期間內，消費者持福利卡購買全店日用品，單筆每滿888元可再現折100元。不論想自己添購保養品，還是貼心孝敬長輩送保健品，或是犒賞毛小孩的寵物食品等，趁這檔買起來CP值超高。

▲全聯推出Hello Kitty獨家5種居家生活小物集點換購。（圖／業者提供）

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