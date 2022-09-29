　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

小資女衛生棉囤起來！全聯棉棉博覽會買1送1　獨家Kitty小物超欠收

▲▼全聯萬聖節檔期開跑。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯「棉棉博覽會」多款衛生棉買1送1，還搭配獨家Hello Kitty積分樂換購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

超適合囤貨的全聯「棉棉博覽會」、「全聯生活節」又來了！超過200款衛生棉大集合，指定品還有「買1送1、5折起」優惠，小資女可趁機囤起來。另全聯再度推出Hello Kitty積分樂換購活動，獨家5款生活小物，搭配2個檔期可獲得相關積分，即可加價換購任一款，準備再次攻陷Kitty迷的心。

▲▼全聯推出Hello Kitty獨家5種居家生活小物集點換購。（圖／業者提供）

▲全聯推出Hello Kitty獨家5種居家生活小物集點換購。（圖／業者提供）

全聯獨家推出5款Hello Kitty生活小物積分樂換購，9/30～12/29期間，會員購買日用品單筆消費每滿100元，即可獲得1 Hello Kitty積分，只需集滿2或6積分，即可加價換購任一款，包括「萬用春捲袋」、「感應泡泡充電給皂機」、「大容量多功能收納籃」、「感應自動開闔垃圾桶」、「陶瓷負離子摺疊吹風機」等。

其中最好入手的「萬用春捲袋」，共有藍、紅、黃3款顏色，除了實用環保，還能依照心情自由搭配，只要使用6積分加55元，或購買任一日用品加70元就能帶回家。

▲▼全聯萬聖節檔期開跑。（圖／記者林育綾攝）

▲▼Hello Kitty「萬用春捲袋」超好入手，背著逛街買菜，還能隨心情搭配。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯萬聖節檔期開跑。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯推出Hello Kitty獨家5種居家生活小物集點換購。（圖／業者提供）

▲▼全聯推出Hello Kitty獨家5種居家生活小物集點換購。（圖／業者提供）

▲▼全聯推出Hello Kitty獨家5種居家生活小物集點換購。（圖／業者提供）

▲▼全聯萬聖節檔期開跑。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯推出Hello Kitty獨家5種居家生活小物集點換購。（圖／記者林育綾攝）

全聯「棉棉博覽會」自9/30～10/13展開，集結超過200款衛生棉，購買指定衛生棉還有5折起優惠，檔期再加碼三重好康，第一重：全店衛生棉單筆消費每滿259元現折30元；第二重：搭配「全聯生活節」活動，持福利卡每週六、日、一購買全店日用品，單筆每滿888元再現折100元（10/9、10/10除外）；第三重：持福利卡購買日用品單筆消費每滿100元就可獲得1 Hello Kitty積分。是小資女添購衛生棉囤貨與蒐集整套Hello Kitty居家好物最佳好時機！

▲▼全聯萬聖節檔期開跑。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯「棉棉博覽會」除了衛生棉促銷，消費相關商品可獲得Hello Kitty積分，是搜集整套居家小物好時機。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯萬聖節檔期開跑。（圖／記者林育綾攝）

另為了搶攻日用品業績，同步推出「全聯生活節」活動，多項商品祭出「買1送1」或「第2件5折起」促銷價，其中於10/27前的每週六日一（10/1-10/3、10/8、10/15-10/17、10/22-10/24），總計10天期間內，消費者持福利卡購買全店日用品，單筆每滿888元可再現折100元。不論想自己添購保養品，還是貼心孝敬長輩送保健品，或是犒賞毛小孩的寵物食品等，趁這檔買起來CP值超高。

▲▼全聯推出Hello Kitty獨家5種居家生活小物集點換購。（圖／業者提供）

▲全聯推出Hello Kitty獨家5種居家生活小物集點換購。（圖／業者提供）

你可能想看

波的多、浪味仙期間限定惡魔包裝！全聯萬聖節麵包甜點零食大變身

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／逾10檔個股急拉「胖手指再現」？　金管會回應了
週末雨區出爐！　北台灣下週「降溫5°C」又迎雨
快訊／朴敏英跟詐欺犯男友分手了！　聲明大動作切割
地鐵站失蹤詭死「剩下半身」！　25歲韓男身分確定了
快訊／曾文鼎爆轉戰T1中信特攻！　劉志威預告「神秘補強」
女攝影師突變通靈人！「多重宇宙來的閨蜜」現身對話
《黑澀會》女星宣布結婚！　嫁交往13年上班族

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】第19屆台北舒跑杯鳴槍　萬人路跑RUN出正能量

小資女衛生棉囤起來！全聯棉棉博覽會買1送1　獨家Kitty小物超欠收

波的多、浪味仙期間限定惡魔包裝！全聯萬聖節麵包甜點零食大變身

椒麻香尬唐揚雞塊！罪惡「老干媽雞肉披薩」來了　還加洋蔥、青椒

【廣編】3M攜手Costco獨家雙搶爆品年度折價　百貨週年慶優惠開跑

【廣編】帥度破表！ 59.2度不降度　金高首席原酒重磅登場

黑科技石墨烯再突破！「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力

【廣編】家樂福文化藝術季　免費體驗「藝饗不到」永續精神

超商獨家「3款聯名美食」來了！泰式飯糰咬下爆餡　咖哩焗飯有滿滿料

明天衝一波！　超商「霜淇淋買1送1」只有3天

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

【廣編】第19屆台北舒跑杯鳴槍　萬人路跑RUN出正能量

小資女衛生棉囤起來！全聯棉棉博覽會買1送1　獨家Kitty小物超欠收

波的多、浪味仙期間限定惡魔包裝！全聯萬聖節麵包甜點零食大變身

椒麻香尬唐揚雞塊！罪惡「老干媽雞肉披薩」來了　還加洋蔥、青椒

【廣編】3M攜手Costco獨家雙搶爆品年度折價　百貨週年慶優惠開跑

【廣編】帥度破表！ 59.2度不降度　金高首席原酒重磅登場

黑科技石墨烯再突破！「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力

【廣編】家樂福文化藝術季　免費體驗「藝饗不到」永續精神

超商獨家「3款聯名美食」來了！泰式飯糰咬下爆餡　咖哩焗飯有滿滿料

明天衝一波！　超商「霜淇淋買1送1」只有3天

房地產是「護國群山」？　陳時中：跟社宅是兩件事

持修被「超大咖音樂人」點名合作！　他嗨翻：玩得很爽

彰化永靖「成美藝廊」　2023徵件開跑

逾10檔個股盤中急拉有貓膩？　金管會：至今未獲錯帳通報

艾美獎、IMDb高分認證！《大熊餐廳》、《新創大騙局》　寶藏美劇都在Disney+

台灣國防預算大增13.9%　陸國防部警告：台獨不根除、台海無寧日

Audi e-tron小改款「原廠公佈原型車彩繪照」動力、續航有望提升

杜汶澤結婚17年「環島補蜜月」！曬45歲辣妻比基尼…鳳梨：保養太好

桃猿二軍鬧「捕手荒」　2捕確診還有選手角膜炎

傳性教學片給人妻！小王問：豐胸霜有抹嗎　夫綠爆卻敗訴原因曝

麗寶水上樂園噁大叔偷拍！手機海量泳裝照　正妹怒告：胸臀都入鏡

消費熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

超商連3天「霜淇淋買1送1」明天開吃

蝦皮店到店門市發展環保循環包裝

10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」

買1送1！超商速食量販咖啡優惠一次看

限時5天！超商咖啡「第2杯10元」

「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力

美式賣場「搬長」必看隱藏版買法

foodpanda12組限時超殺優惠碼快收

全家發票中獎名單一次看！

超罪惡「老干媽雞肉披薩」開吃了

超商獨家「3款聯名美食」來了！

門市少！萊爾富靠這招狂吸500萬會員

設計總監蔡麗玉領軍！克萊亞高雄旗艦店落腳巨蛋商圈

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

Jennie受害案再+1！手機藏18禁小圖

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

要不要上班隨你！公司年營業額近3千萬

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

楊恩自爆睡了巫師啦啦隊　害她被開除

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面