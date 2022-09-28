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社會 社會焦點 保障人權

手勾保時捷男被酸「必娶」+「鮑鮑」　雞排妹怒告2網友結局出爐

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲雞排妹遭直擊與「保時捷男」有戀情，施姓、高姓網友看到後在文章下留言「鮑鮑換包包」等侮辱字眼留言，雞排妹看到後怒告。（圖／翻攝自Facebook）

記者黃宥寧／台北報導

不忍了！雞排妹去年被媒體直擊與保時捷男出入飯店甚至曖昧拍臀，網友看到報導後，紛紛在文章下留言。施姓網友則留「台灣第一必娶女果然不是浪得虛名」，高姓女網友則留「鮑鮑換包包」雞排妹瀏覽文章時，發現自己遭粗鄙言語羞辱，立刻截圖留言，士林地檢署偵結，依妨害名譽罪將2名網友提起公訴。

雞排妹（本名鄭采勻）去年7月被《鏡週刊》直擊與王姓保時捷男有新戀情，期間還與對方手牽手、拍屁股進入飯店，但報導又指出保時捷男其實有正宮女友，使雞排妹新戀情遭遇亂流。

施姓男網友（38歲）以手機瀏覽報導後，以臉書帳號在文章公開留言：「台灣第一必娶女果然不是浪得虛名」；高姓女網友（36歲）則留言：「鮑鮑換包包」，雞排妹看到後認為遭2名網友言語侮辱，蒐集證據完一狀告進高雄地檢署。

警方循線查到施、高姓網友住在新北汐止、北市南港，並呈請士林地檢署偵辦。檢方勘驗臉書文章及網路新聞影本等，認「必娶」為英文「Bitch」（貶低女性）諧音；「鮑鮑換包包」則是影射雞排妹以女性貞節為代價交換財物，依公然侮辱罪，將2人提起公訴。

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