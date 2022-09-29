iPhone14 Pro「突胖到容量爆滿」　她求助官方傻眼！苦主狂+1

▲原PO換iPhone14，發現系統資料快把儲存空間佔滿了！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

iPhone14災情連連！一名果粉妹哀號，256GB手機才用3天，意外發現儲存空間竟衝到231GB，5天後，又變成255GB，看著系統資料狂增胖，嚇得原PO趕緊詢問蘋果官方，卻要她重置後等待48小時試試看，「因部分尚未歸類會全部歸在系統資料」。有苦主也回應「我岳父跟妳一樣...系統資料直接佔到手機發燙關機！」

一名女網友在Dcard表示，拿到iPhone14 Pro（256GB）才第3天，就發現儲存空間來到231GB，傻眼的是，其中系統資料就佔了211GB。原PO皺眉直呼，原本用iPhone13（128GB）根本沒滿過，怎料過了5天後，儲存空間幾乎要滿了，已來到255GB，同樣是被系統資料佔滿了。

▲灰底就是系統資料，幾乎要佔滿空間了。（圖／翻攝Dcard）



就怕手機空間太滿，會影響運作操作，於是原PO趕緊求助蘋果官方，得到「重置後等待48小時，因部分尚未歸類會全部歸在系統資料」的答案，但原PO觀察了許久，儲存空間卻沒有慢慢恢復。對此，原PO求問果粉們，「有人跟我一樣嗎？怎麼解決才好呢？」

文章曝光後，網友紛紛熱議，「資料備份手機恢復原廠設定重置看看」、「只能退貨換一支了吧」、「我轉3支手機256GB，都直接手機移轉，沒遇到妳這狀況」、「我的12也有這個問題，無解，有去詢問，他們說有一些手機會有這個狀況bug的一種」。

對此，內行表示「不用擔心，系統之後自動刪，只不過機制有點爛，所以有時候不會動」、「之前Mac也是這樣，我直接把電腦格式化」、「建議可以使用iCloud雲端備份，只會備份到用戶資料，不會備份系統資料，我岳父跟妳一樣狀況，256GB系統資料直接佔到手機發燙關機，先花90元買一個月雲端，備份好重置手機，下載備份回來，1.5小時搞定」。

事後，原PO回報後續，「重置或設定都有試過，官方也說這些方式都是對的，重開機後一開始有好，到今天系統資料一點一點增加。」

▲底下釣出一票苦主。（圖／翻攝Dcard）



無獨有偶，一名PTT網友同樣遇到類似狀況，他指出，這Bug案例中甚至出現多個購買1TB的用戶，「他們也在一夜之間容量全滿」，而他從iPhone13 Pro轉資料過來，試過在iPhone14 Pro上重置再從雲端備份，一樣解決不了。

而該網友嘗試1招有效，「關閉Wi-Fi，開自己的網路，並下載全部你在iTunes買過的電影下來，然後再關掉網路開Wi-Fi。觀察幾個小時應該就會發現正常了，系統資料不會再增胖。再把電影刪掉，完成」。

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