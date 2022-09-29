最快2024實施「義務役1年制」？哪些人恐是第一批？7大QA一次看

▲台灣義務役恐會延長為1年。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者閔文昱／綜合報導

政府擬將徵兵役期從4個月延長到1年，掀起各界熱議。國防部長邱國正27日表示，義務役役期延長茲事體大，目前已有點眉目，但各部會之間相關的問題，還要再做進一步協調，迄今一切進展順利，希望今年年底前有結論。針對義務役的相關疑問，《ETtoday新聞雲》為大家整理出相關Q＆A，讓您一次看懂。

台灣現行兵役制度為何？

我國自1949年開始對所有達到服役年齡的男子實行義務役徵兵政策，役期現況而言，民國83年（1994年）1月1日以後出生的役男需要接受4個月的軍事訓練。民國82年（1993年）12月31日及以前出生的役男，不分軍種兵科均為服1年的替代役。2018年開始已改採招募並行，1993年次以前出生、尚未服役的役男，全面轉服1年的替代役。

義務役是什麼？

義務役就是「徵兵制」，是一種國家徵募軍人的制度，亦稱為常備役、充員兵役等，意指全體國民，如符合一定條件，均須強制性加入軍隊服役一段時期，也因具有強制性、非自願及非終生性，因此實施徵兵制的國家通常會同時實施募兵制，容許自願選擇以軍人為長期職業的人士，在義務役期完畢後，繼續在軍隊服役。

▲中華民國國軍。（圖／記者李毓康攝）

哪些人需要服義務役？

我國男子只要年滿18歲、體格達到一定標準且無緩徵事由者，就必須遵從其徵兵義務，規定是20歲時入伍，如果是在就學中的學生或其他因素可以延緩入伍。83年次以後出生的役男，自102年起改接受4個月軍事訓練；82年次以前出生的役男，自102年起未經徵集者，應服一年之替代役。另符合條件的役男可申請服替代役。

目前每年徵集役男是多少？

據了解，目前每年徵集接受4個月軍事訓練役男約8萬餘人，國防部表示，這超過每年最低6.5萬人後備人力需求，且依國軍現有新訓容量，應屆畢業役男均須至隔年上半年始可完成徵集及服役。

為什麼義務役改為4個月？

前總統陳水扁在2001年指示施行廢除徵兵改募兵的政見，並責成國防部正式成立專案小組，進行有關招募評估，立法院2003年通過志願士兵服役條例修正案，正式確立以志願役為主，義務役為輔的制度。2007年，當時競選總統的馬英九宣示，要在2013年實施全募兵，但因徵收兵員不足，因此展延進程至2016年，並於2018年12月19日起，正式進入「募徵併行」時代，非志願役而達到役齡的常備役男性則改服4個月軍事訓練役；另外，一般替代役役期從1年又15天縮短至6個月，研發及產業儲訓替代役役期則由3年縮短至1年半。

▲美國前防長艾斯培。（圖／記者屠惠剛攝）

義務役延長為一年？

俄羅斯、烏克蘭持續開戰，國際也同時關注台海局勢，國內建議全面恢復徵兵制的呼聲也變高。美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）日前來台訪問時，就針對台灣防衛能力提出各項建言，他認為，台灣國防預算需增加到至少占3.2%GDP規模，並延長義務役期，讓年輕的台灣男女服役至少1年，同時加強後備軍人動員能力。

時代力量立委邱顯智主張，為強化義務役退伍軍人的後備戰力，徵兵制度應恢復一年的受訓時間，啟動軍事訓練、教育召集訓練內容的全面改革，別再讓「當兵是浪費生命」成為難以挑戰的社會共識，並且審酌國家安全、社會發展的需要，女性也應納入多元形式的義務參與，以擴增台灣的整體戰力。

對於義務役役期延長議題，邱國正說明，希望今年年底前有結論，原因是考量到公告以後還要1年才能執行，如果又跨過元旦的話，又得再跨過1年，因此希望在今年底之前。若今年年底前確定延長為一年制，案時程推算，最快將在2024年上路，屆時2006年出生的役男滿18歲，可能會是適用新制的第一批人次。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

義務役延長是否會對後備教召造成影響？

邱國正日前回應，如果將來役期延長，教召還是比照目前的作法，因為教召訓練就是回復當初在服役期間的專長，對突發狀況的應對有所幫助，至於要隔多久時間實施，可以看後面的狀況再做決定。

另外，為滿足後備部隊選充需求，國防部自2021年起解除「編管8年」政策，放寬至「退伍12年」，主要針對8年教召未滿4次之軍、士官（不包含士兵），以確維教召公平性，並有效維持後備部隊戰力。

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