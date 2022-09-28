鏡電視不敢肖想55台　「這原因」讓總座認了：到86台就阿彌陀佛

記者隋昊志／綜合報導

鏡電視新聞台近日爭議不斷，先是在設立初期就傳出黨政高層介入、施壓國家通訊傳播委員會（NCC）等消息，日前有線電視系統經營者，申請移頻TVBS新聞台並上架鏡電視新聞台引發關注。NCC今（28）日就鏡電視在部分系統台上架86頻道進行排案審查，會中鏡電視總經理蔡滄波坦言，「不敢肖想55頻道，能上架就阿彌陀佛」，

▲NCC今日排案審查鏡電視上架案。（圖／記者呂佳賢攝）

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NCC今日就凱擘、中嘉等33個有線電視系統台申請鏡電視上架86頻道進行審查，NCC副主委翁柏宗會後轉述，到場說明的蔡滄波會中所言，如果電視台（鏡電視）沒有到有線電視系統上架，就像新生兒沒有奶水，本意是希望能上86頻道，擠進黃金頻位55頻道並非本意，現階段財務沒有辦法負擔，「不敢肖想55頻道，能到86頻道就阿彌陀佛了」，強調被申請定頻55頻道，鏡電視並非主動。

翁柏宗指出，今日委員會是針對鏡電視上架案了解資金運用的狀況、未來上架後的財務規劃，以及上架後系統業者到底有沒有付授權費用等。由於鏡電視目前資金流確實有所不足，也沒有提出增資計畫，部分委員要求鏡電視後續補件說明財務狀況。

▲前鏡電視董事長、鏡周刊社長裴偉。（圖／記者屠惠剛攝）



至於時代力量立委陳椒華檢舉前董事長裴偉錄音檔一事，翁柏宗則表示，自己也不知道錄音檔的真假，不過有錄音檔內所涉及的當事人提出法律救濟，既然已經進入司法程序，NCC現階段不便評論，應該做的行政調查也會持續進行。

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