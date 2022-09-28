　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鏡電視不敢肖想55台　「這原因」讓總座認了：到86台就阿彌陀佛

記者隋昊志／綜合報導

鏡電視新聞台近日爭議不斷，先是在設立初期就傳出黨政高層介入、施壓國家通訊傳播委員會（NCC）等消息，日前有線電視系統經營者，申請移頻TVBS新聞台並上架鏡電視新聞台引發關注。NCC今（28）日就鏡電視在部分系統台上架86頻道進行排案審查，會中鏡電視總經理蔡滄波坦言，「不敢肖想55頻道，能上架就阿彌陀佛」，

▲▼NCC中天換照記者會說明，場外無人潮聚集。NCC大樓（圖／記者呂佳賢攝）

 ▲NCC今日排案審查鏡電視上架案。（圖／記者呂佳賢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

NCC今日就凱擘、中嘉等33個有線電視系統台申請鏡電視上架86頻道進行審查，NCC副主委翁柏宗會後轉述，到場說明的蔡滄波會中所言，如果電視台（鏡電視）沒有到有線電視系統上架，就像新生兒沒有奶水，本意是希望能上86頻道，擠進黃金頻位55頻道並非本意，現階段財務沒有辦法負擔，「不敢肖想55頻道，能到86頻道就阿彌陀佛了」，強調被申請定頻55頻道，鏡電視並非主動。

翁柏宗指出，今日委員會是針對鏡電視上架案了解資金運用的狀況、未來上架後的財務規劃，以及上架後系統業者到底有沒有付授權費用等。由於鏡電視目前資金流確實有所不足，也沒有提出增資計畫，部分委員要求鏡電視後續補件說明財務狀況。

▲前鏡電視董事長、鏡周刊社長裴偉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前鏡電視董事長、鏡周刊社長裴偉。（圖／記者屠惠剛攝）

至於時代力量立委陳椒華檢舉前董事長裴偉錄音檔一事，翁柏宗則表示，自己也不知道錄音檔的真假，不過有錄音檔內所涉及的當事人提出法律救濟，既然已經進入司法程序，NCC現階段不便評論，應該做的行政調查也會持續進行。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
4情況「別穿夾腳拖」　醫：愈穿愈痠還易受傷
鏡電視不敢肖想55台　「這原因」讓總座認了：到86台就阿彌陀
他嫌蘭嶼150元炒麵麵包「貴又難吃」！老闆霸氣免費送：歡迎來
離奇！台南安平船長下海修船溺斃　晨泳老手也走了
長春餐廳17死大火原因出爐！　負責人已被逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鏡電視不敢肖想55台　「這原因」讓總座認了：到86台就阿彌陀佛

女友為「晚餐吃啥」暴怒！大吵一半四肢抽搐倒地…就醫竟是腦出血

他嫌蘭嶼150元炒麵麵包「貴又難吃」！老闆霸氣免費送：歡迎來批判

台鐵搶修2階段計畫出爐　玉里=富里明年春節前「60km降速通車」

再搶通！台鐵9／30鳳林=玉里復駛　「最新班表、退費規定曝」　

爭議10年！國7通過環評　高公局：最快119年中通車

公費流感疫苗本週六開打！今年可和新冠疫苗「同時接種」原因曝

獨／10／13開國門！防疫計程車「車資補貼擬退場」　乘客按跳錶自付

2歲男童腹瀉家長給成人用藥止瀉　2天後腸阻塞破裂險喪命

與諾貝爾獎章零距離！ 台史博「台灣科學家的人文關懷特展」登場

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

鏡電視不敢肖想55台　「這原因」讓總座認了：到86台就阿彌陀佛

女友為「晚餐吃啥」暴怒！大吵一半四肢抽搐倒地…就醫竟是腦出血

他嫌蘭嶼150元炒麵麵包「貴又難吃」！老闆霸氣免費送：歡迎來批判

台鐵搶修2階段計畫出爐　玉里=富里明年春節前「60km降速通車」

再搶通！台鐵9／30鳳林=玉里復駛　「最新班表、退費規定曝」　

爭議10年！國7通過環評　高公局：最快119年中通車

公費流感疫苗本週六開打！今年可和新冠疫苗「同時接種」原因曝

獨／10／13開國門！防疫計程車「車資補貼擬退場」　乘客按跳錶自付

2歲男童腹瀉家長給成人用藥止瀉　2天後腸阻塞破裂險喪命

與諾貝爾獎章零距離！ 台史博「台灣科學家的人文關懷特展」登場

徐薇30年前「南陽街美女老師」舊照曝光！　網驚：根本是兒子戴假髮

營養師曝「快速減重後果」，忽胖忽瘦小心內分泌大亂

「9月狂象」必贏多！兄弟9連勝　僅1場勝差直逼桃猿王座

谷德溫來台首度猛打賞　江少慶優質先發吞敗

鏡電視不敢肖想55台　「這原因」讓總座認了：到86台就阿彌陀佛

網罵「啦啦隊為什麼要來」！《全明星》壯壯：我們知道什麼是永不放棄

女友為「晚餐吃啥」暴怒！大吵一半四肢抽搐倒地…就醫竟是腦出血

勞資楷模！台南東陽實業廠工會續簽團協　共享利潤分紅

分手後狂刷前任限動！1情況是幫助　他揭：還有「這想法」要喊停

他嫌蘭嶼150元炒麵麵包「貴又難吃」！老闆霸氣免費送：歡迎來批判

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

生活熱門新聞

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

30多歲男快篩陽未通報　5天後驚見「家中猝死」

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

三媽漲價不怕！內行公開「最強平價火鍋」

重機妹股票慘賠「比基尼衝北宜」ω曲線狂震！網好暈

台南26歲女「喉嚨卡魚刺」住院3個月求救：幫幫忙

小四女被開罰單　家長心疼怒罵

每鍋貴20元！三媽臭臭鍋宣布「全台漲價」

即／國7環評通過了　2025動工2028完工

更多熱門

相關新聞

裴偉駁音檔反拖民眾黨團下水　蔡壁如嗆：敢說那不是你的聲音嗎？

裴偉駁音檔反拖民眾黨團下水　蔡壁如嗆：敢說那不是你的聲音嗎？

時代力量立委陳椒華昨在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，公開去年12月17日日時任鏡電視董座裴偉在股東會議上的部分談話音檔，質疑總統蔡英文與蘇貞昌伸黑手進NCC喬鏡電視，但裴偉發4點聲明反駁，並控民眾黨立法院黨團才真正介入電視台。對此，民眾黨立委蔡璧如說，她只問「裴先生，你敢說那不是你的聲音嗎？」

裴偉再發三點聲明回應陳建平　公開股東會後逐字稿！

裴偉再發三點聲明回應陳建平　公開股東會後逐字稿！

朱立倫批NCC淪綠打手　要國民黨團結合其他在野黨查真相

朱立倫批NCC淪綠打手　要國民黨團結合其他在野黨查真相

NCC開鍘周玉蔻亂報台中補選　顏寬恒：配合演出罷了

NCC開鍘周玉蔻亂報台中補選　顏寬恒：配合演出罷了

童問爸「滾床單」是什麼！NCC收周玉蔻節目96件檢舉

童問爸「滾床單」是什麼！NCC收周玉蔻節目96件檢舉

關鍵字：

鏡電視上架NCC審查55台裴偉錄音檔

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

長春餐廳恐怖火災　致17人死亡

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

朴敏英被愛沖昏頭！熱戀可疑富豪　《D社》追2月「挖出可怕幕後」

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面