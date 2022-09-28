貨車手煞車沒拉滑行！司機衝車前「肉身阻擋」險遭夾　他1習慣救命

記者閔文昱／綜合報導

駕駛離開車前真的要好好檢查有沒有拉上手煞車，有網友PO出車輛後方行車紀錄器，只見一名貨車司機下車時疑似未拉手煞車，導致貨車開始往前滑行，司機見狀急忙跑到2車之間伸手阻擋，但還是無法將車輛停下，所幸前方駕駛有看後照鏡習慣，發現狀況後趕緊把車開走，才沒讓司機被夾在車縫中。驚險一幕曝光後，引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文分享，近日他將車輛開進一處小巷後，打算暫時停靠在路邊，不料車輛才剛停妥，後方行車紀錄器就顯示原本也停靠在路邊的貨車突然向前滑行，眼看就快要撞上車尾，一名疑似是司機的男子急忙從一旁衝出，並用雙手抵住貨車車頭，試圖將車輛停下。

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▲一名駕駛試圖用肉身擋下正在滑行的貨車。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

然而，貨車重量太重，不斷把司機往前推 ，所幸原PO及時從後照鏡發現狀況並將車輛駛離，才沒讓司機被夾在2車之中。對此，原PO也感嘆「各位學長⋯賺錢很辛苦我也清楚，但是安全還是要顧啊⋯下車要拉手煞車啊。如果我沒有看後照鏡的習慣，您可就變成肉餅了⋯」

畫面曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「怎麽還是有人以人肉擋車啊？不怕被壓死喔」、「好可怕，這時到底要賠錢還是肉身被壓，當下一定很難抉擇」、「你反應很好...你的判斷救了一條人命」、「差點你的車就變兇車了」、「還好你有注意到不然就糟糕了」、「車主優秀，隨時注意周圍，救了他也救了你，萬一不幸夾到掛掉就過失致死了」。

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