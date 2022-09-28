外婆送的兔子被殺來吃！7歲弟回家爆哭　父：怕養不好才煮了

記者蔡儀潔／綜合報導

一則「姥姥（外婆）送的兔子被殺，孩子崩潰大哭」的影片在網路引發爭議。男童父親表示，是孩子想要養，但因為兔子太瘦，怕養不好死掉就選擇把牠煮了。

據《白鹿視頻》報導，7歲的湯小弟日前放學回家後，看到外婆送的兔子被殺掉，雙手拎著兔子一直崩潰大哭，不讓家人把牠煮了。

湯爸爸說，這隻兔子是姥姥家養的，並不是寵物兔，當時給他們拿回家也是預計要烹飪來吃，兒子當時想要養，但因為兔子太瘦，怕養不好死掉，所以選擇把牠煮了。

湯爸爸也表示，大人跟孩子的想法不同，「當時沒想太多，感覺傷到了孩子，等過幾天再帶他去逮一隻」；晚上料理了兔子後，兒子並沒有吃，他1、2個月才回一趟外婆家，兔子算是對老人的一種思念。

▲湯小弟傷心大哭。（圖／翻攝自白鹿視頻）

對此，大陸專家指出，在兒童心理學體系中，皮亞傑認知發展理論認為，2至7歲的孩子處於「前運算階段」，這一階段孩子思維的特點之一是「萬物有靈論」，比如孩子玩洋娃娃時，自己吃飯也會給洋娃娃餵飯，而對本身就是活物的小動物，孩子更容易移情。

此事在網路引發熱議，不少網友批評家長，「宰就宰了，偷偷吃掉就算了，還把屍體舞到孩子面前」、「缺吃的嗎？就一隻兔子吃吃吃吃…」、「家長淨胡咧咧，一天就知道死吃，那是孩子的好朋友，屁都不懂，裝好人」、「童年陰影了可以說」。