3歲愛駒「身價125萬元」！不到10分鐘離奇走失　剛斬獲3項二等獎

▲一匹價值28萬人民幣的得獎賽馬走失。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

一匹馬近日在雲南民族運動會馬術比賽後丟了，馬主人拉茸扎巴無比煩惱，「前後不到10分鐘，前後腳的功夫，馬就丟了。」來自雲南省迪慶州的選手拉茸扎巴表示，這匹馬是他今年初花28萬元人民幣（約新台幣125萬元）購買的，在此次運動會上已斬獲1000公尺、2000公尺、3000公尺速度決賽的二等獎，摘得3枚獎牌。

據《澎湃新聞》報導，拉茸扎巴表示，作為迪慶州代表隊的運動員，他和隊友在雲南省第十二屆民族運動會上的參賽項目是民族馬術，丟失的馬叫「伯樂黑風」，是57號參賽馬。

拉茸扎巴說，9月25日，比賽結束的當天，他與隊友牽著共4匹馬，返回了位於白沙鎮玉湖馬場附近賽事期間居住的帳篷。在帳篷外，他們將4匹馬拴好後，進帳篷收拾行李，按計劃，他們準備當天返回迪慶州。然而，幾人收拾好行李走出帳篷後發現，拴好的4匹馬已不見踪影，之後開始在馬場附近緊急尋找。當天，3匹馬在玉湖附近找回，唯獨「伯樂黑風」沒找到。

丟失前，在拉茸扎巴的朋友圈和抖音裡，幾乎都是關於這匹馬的動態，「養了大半年，我經常帶著牠去比賽。」從香格里拉到理塘再到麗江，拉茸扎巴騎著這匹剛滿3歲的馬四處「征戰」，斬獲了不少的獎牌。

拉茸扎巴在社交媒體發布了「尋馬啟事」。這匹「伯樂黑風」的主要特徵是，眉心有白色花紋，左肩帶有橘黃色哈達，「根本沒有心思吃飯和休息，太擔心了，我們原本計劃是25號下午返回迪慶的，現在只能留在這裡找馬了。」

目前，除了人力尋找，麗江市相關部門也已出動無人機等裝備協助尋找。拉茸扎巴說，直至9月28日早上8時許仍未找到丟失的「伯樂黑風」，希望好心人找到的話盡快聯繫他，將有一定金額的酬謝。