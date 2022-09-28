王鴻薇戰周玉蔻「在地上打滾阿」　16年前畫面被挖出：太瘋狂

記者周亭瑋／綜合報導

媒體人周玉蔻26日現身北檢，向張淑娟鞠躬道歉，意外引爆10分多鐘舌戰，當時台北市議員王鴻薇在一旁嘲諷，她是敗訴女王，更脫口嗆「在地上打滾阿！」事後，有網友翻出這句話的由來，狂吸大票鄉民圍觀。

▲王鴻薇脫口嗆，「在地上打滾阿」。（圖／記者屠惠剛攝）

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時間拉回2006年11月，當時為台北市長候選人的周玉蔻，突然帶著人馬赴謝長廷總部踢館，質疑他在泛綠選民中，操作棄周保謝，更連聲大罵「你們警察憑什麼動我？你們再碰我，我就撞牆給你們看！」「你們欺負人到這種地步阿！」「你們這個邪惡集團，沒什麼話好講。」

場面一度超混亂，被員警架到外面的周玉蔻，沿路狂喊救命，更直接躺地上；後來，她面對鏡頭哽咽地說，「我被逼瘋了，任何人都會被逼瘋！我被開除黨籍！謝長廷，我告訴你，我跟你拚了！你如果繼續逼我，我就跟你同歸於盡......。」

▲周玉蔻與王鴻薇當場吵起來。（圖／記者屠惠剛攝）

網友翻出這段陳年畫面後，不禁在PTT感嘆「講到周玉蔻，我總是會想到以前選舉發生過什麼事，跑去謝長廷那邊踢館真的經典，上演各種崩潰，現在也在瘋狗亂咬，根本毫不意外。」

而大票鄉民看完也直呼，「真情流露，搏命演出」、「真的很瘋！民進黨沒事惹這種幹嘛」、「是阿茲卡班的逃犯」、「這人真的好可憐」、「歡樂一百點，扣扣最正點」、「原來以前就這麼瘋，好可拍」。

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