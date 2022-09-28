國藝獎得主撒古流性侵2女遭起訴　誆「體驗自然」特殊性癖好曝光

▲國家文藝獎撒古流被控性侵。（圖／取自國家文化藝術基金會官網）

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）去年遭指控涉及性侵2名女子，檢警介入調查後，今年9月依妨害性自主罪嫌提起公訴。據悉，其犯罪手法先是利用被害女子想學習藝術，帶去大自然環境，再找機會下手。

撒古流．巴瓦瓦隆是三地門鄉的排灣族藝術家，去年12月一名藝術家在社群平台上以故事隱喻方式，控訴排灣族藝術家「咕嚕．撒」利用權勢及當事者對其信任，性侵1名仰慕他向他學習的19歲女子。另名余姓女子在臉書上聲稱自己也是受害者，指控2006年夏天，當時撒古流在台東都蘭糖廠駐村，她隻身前往拜訪時，被撒古流帶到都蘭海灘被性侵。

撒古流對此發表聲明嚴正否認指控，由於身受醜聞影響，也導致原本2022年代表台灣館參加義大利威尼斯雙年展，以及受德國邀請參加5年1次的卡塞爾文件展的計畫，先後遭北美館終止、國藝會停止贊助經費。

屏東地檢署獲悉主動分案偵辦，歷經9個月調查下掌握關鍵證據，於本月依妨害性自主罪嫌將撒古流提起公訴。

據了解，撒古流先利用女學生想學習藝術，聲稱要到大自然環境親身體驗，到該地後再性侵得逞，雖然被害者們起初覺得有異，但想說算是工作也是學習，屬於指導一環，因此難以拒絕只好順從，不料卻遭伸狼爪。