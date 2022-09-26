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獨／學霸男醫多次同床女摯友　這回他因屁股起「化學變化」慘了

▲馬賽克版。搭訕,兩性,變態,感情,告白,癡漢,性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲男醫輕擁女性好友試探，闖禍後又逃避不解釋，結果被判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

北市1位學霸男醫師被控前年和1位女性好友同床共眠時，涉摟抱對方摸胸，還白目詢問對方「要裝睡到什麼時候」，女方反嗆「想打砲為什麼不去交女朋友」，2人一夜無事，隔天還相偕出遊，但女方氣不過男醫一再逃避、連一句「對不起」都沒有，憤而提告，男醫辯稱女方玉臀碰到他的手讓他生綺念，以為能更進一步交往、絕非意圖輕薄，法官不採信，依性騷擾罪判刑3月，可上訴。

本案男醫從小就是資優生，中學時代因成績優異、兩度跳級，最後從理科轉讀醫科，目前任職北市1家公立醫院的住院醫師，與本案受害女子是很要好的大學朋友，女方證稱因自己患有憂鬱症，所以認識很多朋友當成心理支持，在她情緒低落時可以抓住她不去尋短，男醫因有醫學專業，更是她重要的防護網，對男醫原本很信任。

本案發生於前年（2020年）10月3日深夜，2人相約隔天一起到北海岸遊玩，女方提前借宿男醫家裡圖個方便，如同先前幾次放心同床共眠，不料認識4年的好友這次卻產生化學反應，從背後輕碰女方腰背，接著從肚子一路試探到胸口，最後輕輕摟住女方擁入懷中。

女方早就嚇醒，僵著身體不敢動，男醫熟知人體反應，開口卻直接問：「妳要裝睡到什麼時候？」女方反嗆「你在幹嘛！想打砲為什麼不去交女朋友！」還把枕頭往後丟向男醫示意別再越界。男醫聽了頓時熄火，默默退開，分頭各自睡，隔天雙方都當成沒這回事，照常出遊。

只是女方心中陰影揮之不去，鼓起勇氣傳訊息問男醫「欸！我要很認真問，你是怎麼想的？你摸上我的時候，我整個人很僵硬跟害怕」、「所以你是想追我，還是只想找一個打砲的對象」，男醫起初還回覆「我的錯，原本預想妳拒絕的方式會是最後那樣直接說」、「造成妳的驚嚇很抱歉」，但後來就封鎖女方臉書、也拒接女方來電。

女方仍希望和男醫維持好朋友，連續私訊男醫「可以出來講講嗎？跟我還有我女朋友，看你要不要找個人陪你，也好有個你那邊支撐你的人」、「已經過了3個禮拜了，你考慮好了嗎」、「我最多再等你一個禮拜，你想想看吧」、「不管你想怎麼道歉，前提是你親自跟我說"對不起"三個字，而不是"抱歉"，意思完全不一樣」，卻都石沈大海。

男醫挨告到案，辯稱那1晚女方的屁股往他靠近、碰到他的手，他不確定對方意思，是不是因為彼此互動頻繁、關係不錯，女方也會對他說內心話，他因而心生綺念，以為有機會更進一步，但女方表示拒絕後，他就停手各自睡覺，絕非意圖輕薄。

不過台北地院審理認為，男醫事前從沒向女方暗示好感或告白愛意，女方也只把男醫視為摯友，甚至像是救命稻草一樣的看待，男醫的工作需要經常接觸病患、向病患與家屬解說病況與治療方式，顯然不會不懂女方要求道歉的真意，卻置之不理，顯然根本沒打算進一步交往，縱使雙方曾多次同床共眠，也不能胡亂碰觸對方隱私部位，因此依性騷擾罪判刑3月、得易科罰金9萬元，可上訴。

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