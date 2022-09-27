帶學妹去「神秘的地方」趁機性侵！馬偕醫GG了　她淚崩痛罵：渣男

▲台北馬偕醫院一名主治醫師遭學妹指控性侵，檢方依強制性交罪將他起訴。（示意圖／ETtoday資料照）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

北部一名就讀醫學大學的女學生2021年間指控，遭台北馬偕醫院一名擔任主治醫師的學長性侵。雖然該名醫師稱雙方是你情我願的，但檢方調查發現，女學生本來要與朋友跨年，卻因「遇到不愉快的事情」作罷，並向親友痛罵學長是「渣男」，經精神鑑定後認為，女學生說詞沒有不可信，依強制性交罪將醫師起訴。

回顧整起事件，女學生2021年3月間在臉書分享自己的親身經歷，表示「我從沒預料到，這輩子會遇到這種事」，接著提到自己先前就讀醫學大學，學校附近就是醫院，當初她透過學生交友論壇認識了一名學長，對方年紀輕輕就成為主治醫師，讓她相當崇拜，2人也相談甚歡。

沒想到某次她到醫院要看診，由於候診號碼較後面，中間有許多空檔，她便到了學長診間外找對方聊天，沒想到學長突然稱「我帶妳去一個神祕的地方，妳肯定沒有去過」，當時她以為對方要帶她去參觀值班室，還詢問，「你要帶我去醫院大冒險嗎？」

不料，學長竟將她拽上樓，「只記得那是個陰暗的馬偕樓梯角落，在福音樓的最邊邊」，她驚喊著「不要」、「好痛」，但仍遭對方性侵得逞，完事後學長還留下一句「妳的技術不錯欸」，讓她崩潰不已，最後癱軟跌坐在加護病房門禁區外。

「在那陰暗幽冷的水泥樓梯間，沒有人聽見我心碎的聲音；沒有人看見那片潔白如何擦拭抹去，如何擦拭抹去我的現在、過去和未來。」事後女學生報警處理，並懇求網友幫忙分享文章，「求求你們，我不想看到再有人受傷害」，掀起熱議！

▲學妹淚控被帶到醫院禁區性侵，事後罹患創傷後壓力症候群。（資料圖／當事人提供）

遭指控的醫師學長在警詢時說，自己確實有與學妹在樓梯間發生性關係，但是「兩情相悅」，並沒有脅迫的情況，反指女方指控不實；他在檢方調查時則辯稱，事發時雙方是先互相愛撫，接著才發生性行為。但學妹則打臉他的說法，表示當時自己先遭學長指侵，她為了躲避只好蹲下，沒想到反而遭對方強迫口交，女學生更氣憤向親友痛罵醫師是「渣男」。

檢方調查發現，案發前女學生原本要和朋友一起跨年，後來因「遇到不愉快的事情」便作罷，檢方遂函請台大對她進行精神鑑定，要釐清她的精神狀況、說詞是否具有可信度，結果顯示女學生精神並無異常，說詞並無不可信，依照強制性交罪將醫師起訴。