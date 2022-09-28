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小媽媽約砲暈船！　拋夫棄子最後慘被一句話打醒

綠帽爸（右）找校長（中）協商，要求林姓教練（左）調職，林當場答應但隔天卻反悔。

▲綠帽爸（右）找校長（中）協商，要求林姓教練（左）調職，林當場答應但隔天卻反悔。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新莊區某國小前足球隊教練林男，與學生母親發生不倫之戀，誘拐對方離家半年，甚至設局教唆人妻離婚，但他並非真心，只是當砲友玩玩，膩了又甩掉對方，而林男也因此不被學校續聘，而他為了保住教職，竟然否認曾有過的激情愛戀，控告曾經為了愛他而拋夫棄子的人妻偽證罪，幸好檢方不起訴，還可憐人妻清白。

今年9月2日，新北市新莊區一名張姓男子收到妻子小芬（化名）的不起訴處分書，讓他百感交集。原來，8年前小芬與新莊某公立國小老師兼足球隊教練林姓男子發生不倫戀，林誘拐小芬離家半年，之後又與她分手，不滿變成綠帽夫的張男因此控告林，官司纏訟多年，林也遭解聘，為了重回學校任職，林不顧小芬曾經為他拋夫棄子，竟翻臉告她做偽證，所幸檢方調查後還她清白。

小芬證稱，她與林姓教練發生性關係後，對方提出分手。

▲小芬證稱，她與林姓教練發生性關係後，對方提出分手。

對於自己的遭遇，張男選擇低調，但結拜兄弟勇哥看不下去，痛罵林男根本是垃圾，並向本刊投訴。勇哥表示，張男之前有過一段婚姻，離婚後娶了小他十幾歲的小芬，2個人原本感情不錯，但女兒讀國小時加入足球隊，小芬因此結識跟她年齡相仿的林姓教練，林多次在學生練球時出言挑逗小芬：「如果妳沒有結婚，我一定追妳！」撩來撩去，2人竟發展出不倫戀。

小芬出軌後，經常藉故跟丈夫吵架，某天夫妻發生齟齬，小芬鬧著要搬到附近的大哥家，沒想到妻子離開半小時，警消突然上門，表示接獲通報，說張男要燒炭自殺，危及其家人。勇哥說：「我兄弟傻眼了，雖然只是虛驚一場，但卻因此有了家暴紀錄，這其實是林男在背後唆使，企圖毀人婚姻！」

當時小芬暈船了，一心想著跟林男雙宿雙飛，根據事後她在法庭的供述，她與林曾在林的住處、西門町、八里等旅館多次發生性關係，林允諾要幫她打離婚官司。不料，某次發生完性關係後，林竟無情地表示2人不可能在一起，但又說如果想她，可不可以再找她？小芬這才知道自己一直被玩弄，大夢初醒，選擇回歸家庭。

林姓教練染指學生媽，還在臉書威脅綠帽爸。（翻攝臉書）

▲林姓教練染指學生媽，還在臉書威脅綠帽爸。

張男對妻子一如以往體貼、溫柔，沒想到半年後，林男又打電話糾纏小芬，小芬不堪其擾，向丈夫坦承曾經與林不倫，張無法接受，找上校長、主任與林本人，他認為林勾引學生的媽媽，不堪為人師表，不過，他並不想斷人生路，只要林調職，不再糾纏妻子就好。

不料，當場允諾會申請調職的林男，隔天反悔，更否認通姦，由於當年通姦還沒有除罪，張男決定對林提出刑事告訴，但因沒有抓姦在床，結果敗訴。打贏官司的林洋洋得意，甚至在臉書寫下：「原諒你是上帝的事，我能做的就是送你去見上帝！」張氣不過，又多告一條恐嚇罪，加上事後得知，林曾經環抱張的女兒胸部，所以再告性騷擾，但因為證據不足或過了追訴期，官司都輸。

★鏡週刊關心您：

再給自己一次機會　安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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