孩子急著上學！家中停電「門打不開又沒窗」　爸爸直接破牆解危

▲大陸一名爸爸破牆送孩子上學，引發網友熱議。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

大陸山東一戶人家昨（26）日停電，導致電動捲門打不開，加上家中沒有窗戶，因此無法出入，但由於孩子急著上學，爸爸只好「破牆」把孩子送到學校。

綜合中媒報導，位於山東臨沂市的一戶李姓女子的家，26日停電了，當天一早準備下樓時，發現電動捲門因停電打不開，加上家中又沒有窗戶，一家人就被困在家中，但因為急著送女兒上學，李女的先生竟直接破牆外出，把女兒送到學校。

李女指出，他們家有3個捲門，2個是手拉的，而他們住的地方是用電動捲門且沒有窗戶，當天老公就在牆上挖了個直徑50公分的洞，因為牆是石膏板，所以只花幾分鐘就成功了，未來會做個推拉門。

事件引發網友熱議，「孩子：我沒說過我要去上學呀？」、「爸爸是多希望你上學」、「是個狠人」、「現代版鑿壁借光」、「小孩今天上學給小朋友說，我爸把牆砸了送我上學的，厲害吧」；但也有人認為這非常危險，萬一今天是遇到火災該怎麼辦？「消防安全意識必須有呀！」、「趕緊換個安全門吧」。







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