　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

孩子急著上學！家中停電「門打不開又沒窗」　爸爸直接破牆解危

中國一名爸爸破牆送孩子上學，引發網友熱議。（翻攝自微博）

▲大陸一名爸爸破牆送孩子上學，引發網友熱議。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

大陸山東一戶人家昨（26）日停電，導致電動捲門打不開，加上家中沒有窗戶，因此無法出入，但由於孩子急著上學，爸爸只好「破牆」把孩子送到學校。

綜合中媒報導，位於山東臨沂市的一戶李姓女子的家，26日停電了，當天一早準備下樓時，發現電動捲門因停電打不開，加上家中又沒有窗戶，一家人就被困在家中，但因為急著送女兒上學，李女的先生竟直接破牆外出，把女兒送到學校。

李女指出，他們家有3個捲門，2個是手拉的，而他們住的地方是用電動捲門且沒有窗戶，當天老公就在牆上挖了個直徑50公分的洞，因為牆是石膏板，所以只花幾分鐘就成功了，未來會做個推拉門。

事件引發網友熱議，「孩子：我沒說過我要去上學呀？」、「爸爸是多希望你上學」、「是個狠人」、「現代版鑿壁借光」、「小孩今天上學給小朋友說，我爸把牆砸了送我上學的，厲害吧」；但也有人認為這非常危險，萬一今天是遇到火災該怎麼辦？「消防安全意識必須有呀！」、「趕緊換個安全門吧」。




更多鏡週刊報導
路邊的野花不要採！　她亂摘這植物慘遭刑事拘留
張翰主演新劇「越罵越紅」衝熱播冠軍　遭無預警下架僅剩花絮
親睹學生死亡車禍　65歲國小老師校門口站崗16年當「守護者」

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
ET專訪／北一女後沒第1過！高虹安自認不算優秀　面對網軍靠這
快訊／台灣蝦皮裁員！比照中國拿「N+2」　早上通知、當天走人
報酬率-39%！　ETF慘跌「悲情5檔」名單曝光
姓名「這四字」中2字　吃燒肉享5折優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

地下停車場練機車「撞向1800萬賓利」　驚現3cm黑洞！他卻只賠9萬

孩子急著上學！家中停電「門打不開又沒窗」　爸爸直接破牆解危

罕見姓氏「爨」一口氣寫完29劃　媽媽教兒寫到崩潰！

港珠寶大王墜100公尺山崖　直升機吊掛救援不治...警初步認定意外

40萬人口小城一次公布53名逃犯懸賞令　提供線索最高獎勵220萬元

陸再發射「一箭三星」用於國土普查　採煤油提前加注技術

歐美政治性訪台「常態化？」　包承柯：挑動兩岸尖銳複雜對立局勢

北漂夫妻雙雙罹肝癌！醫師一查驚：燉排骨加了它簡直在服毒

陸兒童讀物《抗疫三千年》　封面竟有古人做PCR挨轟「恐怖故事」

蓬佩奧二度訪台有實質效益？　仇長根：撈取個人政治資本

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

地下停車場練機車「撞向1800萬賓利」　驚現3cm黑洞！他卻只賠9萬

孩子急著上學！家中停電「門打不開又沒窗」　爸爸直接破牆解危

罕見姓氏「爨」一口氣寫完29劃　媽媽教兒寫到崩潰！

港珠寶大王墜100公尺山崖　直升機吊掛救援不治...警初步認定意外

40萬人口小城一次公布53名逃犯懸賞令　提供線索最高獎勵220萬元

陸再發射「一箭三星」用於國土普查　採煤油提前加注技術

歐美政治性訪台「常態化？」　包承柯：挑動兩岸尖銳複雜對立局勢

北漂夫妻雙雙罹肝癌！醫師一查驚：燉排骨加了它簡直在服毒

陸兒童讀物《抗疫三千年》　封面竟有古人做PCR挨轟「恐怖故事」

蓬佩奧二度訪台有實質效益？　仇長根：撈取個人政治資本

俄羅斯校園槍擊增至17死24傷　34歲槍手朝師生開槍後自盡

網傳2男「路中互扁」打到拖鞋噴飛　貨櫃車停路旁...警方說話了

馬國畢誤傳小甜甜沒修圖照片　網吃驚：臉被蜜蜂蜇到嗎？

政府國防預算大增、潛艦需求提高　中信造船不再需要搶標前景看好

男友媽控制慾超強！監視私密對話…刪紀錄也沒用　她驚：是駭客嗎

日網IG火紅「流浪貓心理測驗」　一秒測出你在愛情裡的模樣

台東+411　衛生局籲民眾盡快完成疫苗接種

ET專訪／得天獨厚「只差東風」　高虹安要讓新竹市成國際亮點

【廣編】產學專家籲：NCC應鬆綁電視廣告規管密度

「投鄭運鵬就是投給周玉蔻！」　鄭寶清怒批周是「潑髒水慣犯」

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

大陸熱門新聞

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

28歲女剛剖腹產　惡露結束「同房又懷孕」

他驚覺被蹭網怒改密碼　隔天見「紙條」讓他兩難

央視「意外」曝光殲-15飛越美艦上空 網截圖放大：是勃克級驅逐艦

馬尾妹遭抱起！下秒「奪命剪刀腳」摔翻他

熱心救下扶梯女童　一聽評論超心寒

狗版燒肉粽事件！哈士奇24樓高墜落　砸中祖孫爆血

新郎邀一起坐下吃…司儀信了

穿「超高衩」比賽挨批　美少女親回

人工湖水位大降引萬人抓魚 老老少少免工具徒手就能抓

港珠寶大王墜100公尺山崖 直升機吊掛救援不治...警初步認定意外

母狗遭學校保全打碎頭骨！死前還在哺乳

準備結婚！長髮妹做檢查沒有子宮

生日收閨蜜「雞鴨魚肉」大禮 女子「甜蜜復仇」開貨車回敬活山羊

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

反擊孫生「去酒店到早上」！

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

台南恐怖命案！27歲男14樓墜落斷頭亡

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

快訊／千人斬AV男優清水健離婚！妻證實4年婚斷

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

廖老大退直播5天就復出　館長3句話狠酸

軍營旁「一甲地」全種大麻　市價估6億

浴室矽利康發霉！網曝神招

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

廖老大咬檳榔嗆聲嚇到女官員　勞工局長霸氣回應

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面