她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」！醫嘆：我一眼就看出來了

▲女子陪閨蜜看病，結果自己查出癌症。（圖／翻攝自杭州交通918）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州一名女子近日陪閨蜜去醫院做檢查，結果沒想到卻查出了自己臉上長了「定時炸彈」。醫生診斷完感嘆，「幸好妳來得早，我一眼就看出來了。」

據《杭州交通918》報導，今年54歲的李姓女子是浙江杭州桐廬人。中秋節回老家，30多年的胡姓閨蜜來家裡探望她，聊到最近自己臉上的老年斑越來越多，越說越害怕，要李女陪伴去杭州市第一人民醫院看病。

之後，兩人來到市一醫院皮膚科，但檢查結果卻讓兩人同時大跌眼鏡。醫生鍾劍波先是讓胡女放寬心，「這是正常的生理現象，沒啥大礙。」鍾劍波看向李女說，「但妳臉上的痣……。」

李女愣住了，「我？我臉上的痣很多年了呀，有一些還是做飯的時候油燙的。」之後，醫生為李女做了進一步檢查，證實了心中的疑惑，高度懷疑是皮膚科最常見的惡性腫瘤-基底細胞癌。



經過與家屬的溝通，鍾劍波盡快為患者安排了手術。術後病理證實，這顆「痣」確實是基底細胞癌。患者術後癒合很好，不影響外貌。李女感嘆，「我想想都後怕，幸虧醫生經驗豐富一眼就看出來了，否則後果不堪設想。」



鍾劍波表示，基底細胞癌是最常見的皮膚腫瘤之一，多見於中年以上膚色較淺的成人，尤其是日曬較多的戶外工作者。由於與日曬有關，所以基底細胞癌好發於曝光部位，如面部、耳部、手背和前臂等。

醫生表示，基底細胞癌在臨床上分為結節型、淺表型、硬化型、色素型、纖維上皮瘤型，其中結節型最常見，「由於中國人的基底細胞癌很多呈黑色或褐色，所以在發病早期極易誤診為色素痣。」鍾劍波說，「如果誤診或者治療手段不當，會延誤最佳的治療時間。」

因此，他強調，當面部、鼻部出現以下這些情況的「小疙瘩」時，如短時間內快速變大、形狀不規則、凸起、瘙癢、顏色與膚色不一致、疼痛、破潰久不癒合、感染、糜爛等，千萬不能掉以輕心，尤其是舊傷疤出現潰破、糜爛或結節突起時，要更為當心，必須及時到醫院就診。