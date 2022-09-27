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大陸 大陸焦點 特派現場

生日收閨蜜「雞鴨魚肉」大禮　女子「甜蜜復仇」開貨車回敬活山羊

▲女子為好閨蜜生日送上一頭活山羊。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲女子為好閨蜜生日慶生，送上一頭活山羊。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

湖南瀏陽洞陽鎮一名陳女士23日替閨蜜李女士精心策劃一場特別的「慶生儀式」，由陳女士開著小貨車載著一頭活山羊為李女士送上驚喜。陳女士表示，這是一場「復仇式」慶生，「20天前我生日的時候，她放鞭炮，送上雞鴨魚肉，感覺很社死，這次就想反擊回去。」

▲女子為好閨蜜生日送上一頭活山羊。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲李女士拿著一串雞鴨魚肉送給好友。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報導，兩人相識已近10年，平日裡感情很好。陳女士說，一直以來也沒有過爭吵，遇到挫折都會相互鼓勵，互相給對方過生日時，雖然「社死」，但兩人心裡都覺得很感動，「能有一起鬧的朋友真的也很幸福。」

事情的起因為，8月底時，陳女士疑因感情問題導致情緒不佳，身為閨蜜的李女士就趁著陳女生日那天，在陳女的店門口放起鞭炮，還直接衝進店裡，送上雞鴨魚肉，用幽默詼諧的方式逗好朋友開心。

陳女士提到，儘管當時覺得尷尬，但事後還是覺得很開心，「那件事情之後，那幾天都很開心，總會想到這件事，會覺得其實還有那麼多人愛我。」

等到9月李女士生日時，陳女士也計劃著「大辦一場」，還特別製造去長沙旅遊的「不在場證明」，讓李女士放下戒心。直至當天陳女士開著貨車出現在李女士店門口，李女士才知道好閨蜜的「甜蜜復仇」來了。

陳女士特別準備一頭活山羊，將其抱到李女士懷中，寓意為「得意洋洋」，讓李女士又驚又喜，李女士也表示，除了意外，更多的是感動，「大家都很羨慕，我們有這幫能瘋能鬧的朋友。」

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