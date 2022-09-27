安倍國葬大批民眾排隊獻花　坐輪椅也要來致敬

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▲日本已故首相安倍晉三國葬，民眾一大早排隊準備獻花。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本已故前首相安倍晉三國葬今（27日）舉行，預計將有約4300人參加，場外民眾一大早就抱著鮮花到會場旁排隊，即便坐輪椅行動不便的民眾，也特地前來排隊獻花，一同送走遭刺殺過世的安倍。

安倍國葬於今天下午2時（台灣時間下午1時）於東京都北之丸公園的日本武道館舉行，這是自1967年前首相吉田茂之後，二戰結束以來第二位舉行國葬的首相，預計約4300人參加，警察廳動員約2萬人於會場內外進行安保，包括在場館周邊實施大範圍交通管制，市中心也處於高度戒備的狀態。

▲▼來自各地、背景不同的日本國民紛紛來到九段坂公園，向安倍致敬。（圖／路透）

《產經新聞》報導，日本武道館會場附近的九段坂公園，將供無法進入參與的民眾獻花，於上午10時至下午4時設置獻花台。民眾獻花前必須接受隨身包包的檢查，確保會場周圍安全。





▲現場大批警力戒備。（圖／路透）

日本方面未公布目前的排隊人數，但從現場畫面來看，許多民眾一大早已經聚集排隊，有人穿著西裝，有人著和服，幾乎人人手上都有一束將獻給安倍的花，坐輪椅的人士也捧著一大束鮮花，準備對已故首相致敬。