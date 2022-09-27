台北天空今早「轟隆隆」　原因曝光

▲國軍三場國慶空中兵力演練。（圖／翻攝「中華民國 讚國慶」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

雙十國慶將屆，國防部今天（27日）一早舉行「國慶空中兵力演練」，直升機飛越總統府上空。對此，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書表示，一早注意到飛機的轟隆隆，難道又有擾台敵機嗎？怎麼那麼早？ 原來是國慶預演。

國慶籌備委員會26日指出，國防部安排9/27、9/29及10/5清晨5時50分至早上7時40分，國軍及空勤總隊飛越總統府上空進行空中演練，如遇天候不佳，預演將順延隔天。

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▲▼國軍今起進行三場國慶兵力空中演練，此為22日操演試航畫面。（圖／記者呂佳賢攝）



慶籌會表示，近期早晨，喚醒你的將是直升機引擎磅礡的隆隆聲，敬請期待，一起為慶籌會各團隊夥伴們加油。而今早的空中演練則順利進行。

另外，國軍也於22日進行空中操演試航，當天清晨的總統府上空幾近無雲，由一架AH-64E阿帕契首先飛越，接著登場的是一架UH-60M黑鷹直升機，以及緊跟在後的一架CH-47契努克運輸直升機，其中黑鷹直升機與努克運輸直升機來回飛行幾次，轟隆隆引擎聲響劃破寧靜的博愛特區。

▲▼國軍今起進行三場國慶兵力空中演練，此為22日操演試航畫面。（圖／記者呂佳賢攝）

