選前60天／學者點評北部4關鍵戰區　陳時中有無失分意見兩極

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者李毓康攝）



記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉投票日倒數60天，在全台灣22個縣市中，台北市、新北市、桃園市、新竹市選戰備受關注，藍綠分別將這4縣市設定為關鍵戰場，其選情消長將牽動全台整體氣勢。《ETtoday東森新聞雲》採訪台師大政治學研究所教授曲兆祥、真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫，分析近期重大時事議題對這4縣市選情的影響。

台北市：周玉蔻狂轟蔣萬安身世 陳時中失不失分學者意見兩極

資深媒體人周玉蔻近期連番猛轟國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世，引發藍營不滿嗆「票投陳時中，就是支持周玉蔻」，而周則在政論節目喊話「你喜歡周玉蔻就投給陳時中」強力催票，成為最近一週首都選戰熱門話題。曲兆祥直言，從陳時中數度切割周玉蔻的反應可以看出來，周這波攻勢屬於「自走砲」，且周影射蔣萬安身世，將無辜的張淑娟捲進來，加上日前砲打慈濟，都嚴重得罪中間選民，對陳時中造成傷害。

曲兆祥分析，台北市長選舉形勢是「三咖督」，傳統上有兩種打法：一是兩強對決邊緣化第三邊，二是強打第三邊，讓情勢變成「等邊三角形」，同時自身扮演「最大邊」，如此將有勝出機會；他說，當選民意識到自己「最喜歡的人」不會當選，選票就有可能為了讓「最討厭的人」不要當選而出現棄保，至於現在淺綠選民會選擇黃珊珊或蔣萬安，意即最討厭黃珊珊還是蔣萬安，仍需要時間驗證。

不過，陳俐甫持不同意見認為，周玉蔻近期屢屢幫陳時中說話並批評蔣萬安，反而讓黃珊珊被關注度下降，在民調反應上也顯示黃的支持度有下滑趨勢，而蔣萬安受到的影響更大，下滑幅度更勝黃，至於陳時中支持度增加幅度不大，但他在這段時間同步強化陸戰，如在中山區造勢活動有近9成里長力挺，展現組織動員實力，此外，也因為周玉蔻成為首都選戰話題，間接使陳從先前疫苗採購、免治馬桶宣傳影片爭議中脫身。

新北市：侯友宜「冷處理」策略成功 林佳龍狂打學歷爭議難成破口



對於新北市選情，新北市長侯友宜冷處理民進黨新北市長參選人林佳龍的進攻砲火，陳俐甫分析，侯友宜一直說「好好做事」，潛台詞就是做了很多小事，但這些小事幫侯友宜迴避掉「沒做事」的質疑，同時也不會犯重大錯誤而失分，至於林佳龍則一直拋出大政策，「他什麼沒有就政策最多」，兩人對決點落差太大，難以變成辯論。

陳俐甫指出，侯友宜2018年對上口才辨給的蘇貞昌時，也採取冷處理策略，如今他也採取同樣策略。他說，隨著民進黨徵召林佳龍，藍綠各自歸隊，侯友宜的支持度已經不像先前「民進黨沒有人敢選」的狀態，當時有超過4分之1的民進黨支持者都要投給侯友宜，如今侯友宜已經不再是唯一的「英雄」，支持度下降了20個百分點左右，但林佳龍對他的挑戰還是有限，近期可能的變數是侯友宜大學畢業就直攻博士一爭議，未來可觀察是否會變成新破口。

曲兆祥則斷言，新北市選情穩定，侯友宜冷處理的策略非常成功，而林佳龍參選至今沒有抓到攻擊的重點，近期提出侯友宜學歷爭議，在侯陣營拿出招生簡章規定後就「一翻兩瞪眼」，另林先前要求侯承諾不選總統這招最糟糕，這個的潛台詞就是「侯友宜會當選」，至於恩恩案爭議隨著時間拉長熱度遞減，除非未來發生侯市府無法推卸責任的重大事件，否則選舉結果大概就是這樣了。

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安 。（資料照／記者李毓康攝）



桃園市：民進黨掌握話語權 張善政防守「耐不耐打」成關鍵



民進黨近期猛轟國民黨桃園市長參選人張善政過去農委會研究案抄襲爭議，曲兆祥指出，張善政這次是這輩子第一次打選戰，很明顯地，民進黨在桃園市長選戰掌握主攻權，張善政因為不懂如何進攻，只能處於防守位置，但張的優勢是形象正面，未來選舉結果關鍵將是「張善政耐不耐打」。他說，不要小看民進黨的戰力，這種功力將會在桃市選戰發揮得淋漓盡致，因為民進黨在此役不需要顧慮防守的問題，可以放心全力進攻。

陳俐甫進一步指出，自從新竹市前市長林智堅因抄襲被台大撤銷碩士學位後，其高民調突然崩盤了，從那個時候開始，張善政原本不被看好的支持度倍增，不過，張目前看好度好，不代表他「真的很好」，在民進黨桃園市長參選人鄭運鵬上場後，張的看好度就沒辦法繼續往上了，加上被質疑農委會計劃案抄襲一事反應慢，等到農委會都開記者會說要追究後，張善政才舉行記者會回應，未來若陷入困境，民調恐會往下走，反觀鄭運鵬的民調則是由下往上走。

新竹市：高虹安遭控涉抄聲量高 對選情好壞參半但「得罪這群人」



另對於近期台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安爆發博士論文抄襲爭議，陳俐甫說，儘管高虹安在這事件中獲得高聲量，但高討論度是因為她被臭罵，原本她以自己的學歷為例證加強發言的可信度，可是講的太超過了，只需要說自己是北一女、師大、台大畢業就好，卻扯到中華大學夜間部，這段話的潛台詞就是「看不起一般人」，恐傷害到學歷比較不好的市民，此外，高正面舉例的學校都是台北，不好的例子卻都是新竹的，可能讓新竹人回憶起建設與台北市有落差的相對剝奪感，暗藏「好的都在台北，不好的都在新竹」的意味，犯了選舉大忌。

陳俐甫表示，高虹安跟民進黨新竹市長參選人沈慧虹一樣，都不是土生土長的新竹人，本來就沒有佔到在地優勢，由於高的情緒性失態，不僅傷到自己，也可能讓相對穩健、沒犯什麼錯的沈「撿到了」，因為至少沈沒有看不起新竹人。

曲兆祥則分析，從他掌握的民調觀察，高虹安經歷涉抄風波後民調往上走，支持度不降反升，民進黨原本計畫「硬打高虹安」，藉此讓國民黨新竹市長參選人林耕仁票源萎縮，看看是否有機會吸納「本土藍」，結果看起來正好相反，大部分的票都往高虹安移動，加上高本來就擁有年輕、中間選民選票的優勢，估這番攻勢對高影響有限。

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊 。（圖／記者李毓康攝）