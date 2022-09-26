鄭家純師妹撞車畫面曝！她倒車再轉想進巷　大貨車突右偏出事了

▲鄭家純師妹鄭羽凡（亞亞）返家路上發生車禍。（圖／經紀人提供）

記者張君豪／台北報導

女星鄭家純師妹鄭羽凡（亞亞）26日中午才剛開心替自己的寫真新書舉辦發表會，沒想到活動結束之後開車返家路上竟發生車禍，鄭羽凡透露：當時駕駛著自己的車要返回住家，行經南京東路上的某巷口，遇到大貨車佔用到該行駛車道，決定繞過該車行駛時，竟遭到大貨車從側邊撞擊，所幸人員並無受傷，純粹是受到驚嚇，警方隨即到場進行處理、警方晚間公佈車禍路口監視器畫面。

▲鄭家純師妹鄭羽凡（亞亞）返家路上發生車禍。（圖／經紀人提供）

轄區松山警分局交通分隊表示，今天14時55分接獲報案，松山區南京東路5段291巷8之1號前發生車禍，立即派員到場查處。經警方調查，邱男（43歲）駕駛營大貨車當時沿南京東路五段291巷南往北直行，其右前車頭與沿南京東路五段291巷北往南直行之鄭女（約33歲）所駕自小客車，雙方會車時發生肇事碰撞意外。

▲藝人鄭羽凡（亞亞）26日下午開車行經南京東路與大貨車發生擦撞。（圖／記者張君豪翻攝）



營業大貨車右前車頭擦痕，鄭女小客車左後側車身擦凹痕，雙方駕駛均無受傷、亦無酒駕，車禍肇事責任分析仍有待後續調查，警方呼籲，用路人應遵照路權優先次序駕駛，上路行車多禮讓，安全才有保障。鄭羽凡事後平安返家休息，並向他的粉絲報平安，鄭羽凡也呼籲大家，駕駛人一定要裝上行車紀錄器，以免發生事故時才能夠保全事證。

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