環保署推免費實境解謎遊戲　遊樂中還可學習綠生活知識

▲環保署推免費實境解謎遊戲，圖為首波玩家體驗實境解謎探險包。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

為吸引民眾走入戶外環境，環保署以時下流行之的實境解謎遊戲，結合全民綠生活政策，在台北典藏植物園及林安泰古厝，設計出6個主題關卡的「鴞之宇宙-葛林萊福新手村」遊戲，從今（23日）天起到後天（25日）辦理免費「玩家搶鮮體驗」活動，希望讓民眾在實境解謎過程中學習綠生活知識，進而珍惜地球資源，達成淨零綠生活目標。

為了讓民眾走出室內、走入戶外環境，認識環境與吸收環保知識，環保署今天發布第一款環境教育實境解謎遊戲「鴞之宇宙-葛林萊福新手村」，首先由環保署綜計處長劉宗勇介紹這實境遊戲，首波玩家也體驗實境解謎探險包，而今起到後天為「玩家搶鮮體驗」活動期間，環保署也邀請到遊戲網紅小熊Yuniko一同體驗「鴞之宇宙-葛林萊福新手村」遊戲，想和小熊Yuniko一樣搶鮮體驗的民眾動作要快。

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▲環保署推免費實境解謎遊戲，綜計處長劉宗勇（左三）與玩家大合照。（圖／環保署提供）

實境解謎遊戲活動中第1個地點為「台北典藏植物園」，環保署指出，現場情境能讓民眾感受「綠色旅遊」中綠色景點（環境教育設施場所）的豐富資訊，包括學習植物園綠牆、綠屋頂的隔熱設計，以及栽種綠色植物改善室內空氣品質，打造「綠色居家」「綠色辦公」的美好環境，並教導民眾認識植物的用途，提倡選擇天然製品，以符合「綠色消費」精神。

至於第2個地點「林安泰古厝」，環保署表示，其中蘊含著古人自然通風「綠色居家」的智慧設計，鼓勵民眾外出自備水壺，民眾在解謎過程中，透過奉茶APP找尋內部飲水機位置，推廣「綠色飲食」。

▲環保署推免費實境解謎遊戲，民眾在遊樂中還可學習綠生活知識。（圖／環保署提供）

民眾若來不及搶鮮體驗也不要灰心，環保署指出，從9月30日起，在台北典藏植物園開放時間，該園入口處現場領取「鴞之宇宙-葛林萊福新手村」實境解謎探險包，即可免費體驗，建議體驗年齡層為12歲以上之一般民眾；12歲以下民眾，建議由老師或家長陪同免費體驗；實境解謎探險包數量有限，領完為止。