叭違停轎車遭嗆聲　水泥車司機抄鐵鎚追打！父子檔不敵落跑

▲水泥車司機（紅箭頭）拿鐵鎚追打車主兒子（黃衣者） 。（圖／翻攝自我是永和人）

記者陳以昇／新北報導

新北市一部水泥預拌車在行經中和區健康路時，一部小客車違規停車擋住行車動線，水泥車司機按了喇叭提醒，車主兒子聽到相當不滿，下車對司機嗆聲，此舉引發司機更火大，從車內拿出鐵鎚朝車主兒子揮舞追打，造成對方右手肘、右臉部、左膝擦傷，警方獲報到場僅剩司機1人，警後續傳喚車主及他兒子到案，依法送辦。

中和警方24日下午1時許接獲報案，指稱中和區健康路有行車糾紛，警方到場後僅剩水泥預拌車49歲劉姓司機在場；後續經了解得知，劉男不滿73歲鄭姓男子違規停車在路旁，阻礙水泥車行車動線，於是按喇叭示意後，引起鄭男52歲的兒子不滿，對劉男咆哮嗆聲。

水泥車司機劉男氣不過，直接從駕駛座內取出一把鐵鎚，雙方引發肢體衝突，過程中，52歲鄭男遭劉男持鐵鎚追打，造成他右手肘、右臉部、左膝擦傷，鄭姓父子發現不敵，趕緊開車離去。

警方到場先將劉男帶回派出所釐清案情，後續根據監視器影片循線約談鄭姓父子到案說明，由於3人涉犯社會秩序維護法第87條，並互告傷害，訊後依法移送新北地檢署偵辦。

▼水泥車司機明顯手持鐵鎚（紅圈） 。（圖／翻攝自我是永和人）