失業男化名「法拉利」當車手　衝ATM領贓款賺900被判1年2月

▲男子缺錢當詐騙集團車手，從中賺取900元報酬，卻遭法院判處1年2個月有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

翁子皓／南投報導

南投戴姓男子沒有工作，想要快速賺大錢，加入詐騙集團當車手，操作銀行ATM領出3萬元不法所得後，轉交給集團其他成員，從中賺取900元報酬，不料為了這少少的900元，卻遭法院判刑，被依三人以上共同詐欺取財罪，判處1年2個月有期徒刑。

戴姓男子曾從事飲料業，失業後經濟狀況不佳，經暱稱「小鑫、財神」的詐騙集團成員介紹後，加入詐騙集團當車手，化名「法拉利」、「1號」負責領取集團的不法所得，掩護集團贓款的流向。詐騙集團在去年5月31日冒充網路客服人員、銀行客服人員打電話給吳姓男子，誆騙吳男銀行設定有錯，要按指示操作才能解除錯誤設定，成功騙吳男轉帳2萬9999元到詐騙集團戶頭中。

賴男同日晚間10時許，開著小客車到南投某銀行，操作ATM，從詐騙集團戶頭領出3萬元，再轉交給集團其他成員，但僅獲得900報酬。警方透過提款監視器畫面及路口監視器畫面，循線逮到賴男，訊問後送辦。

法官指出，戴男參與的詐騙集團有3人以上的成員，已觸犯《刑法》339條4條之3規定，3人以上共同詐欺取財罪，將處1年以上7年以下有期徒刑，或處100萬元以下罰金。

法官認為，賴男不以正規的方式賺錢，貪圖不法利益，而加入詐騙集團當車手，危害社會秩序，但考量他坦承犯行，且因失業經濟困難，家中又有長輩需照顧，才挺而有險，依三人以上共同詐欺取財罪，處戴男有期徒刑1年2月，仍可上訴。