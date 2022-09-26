蔡玉真向張淑娟道歉　「我自始至終無意說出真正女主角姓名」

▲資深媒體人蔡玉真。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴過去的晶華緋聞案，更指真正女主角為前中華民國小姐張淑娟。對此，張淑娟26日上午10時30分將在律師陪同下親自到台北地檢署提告，之前爆料相關事件的資深媒體人蔡玉真則於臉書道歉，「我自始至終無意說出真正的女主角姓名」。

蔡玉真說，一堆指責周玉蔻、蔡玉真是「陳時中打手」的，真是無聊，「我說了，宋楚瑜身邊的人打來問我，『妳在幫黃珊珊打蔣萬安嗎？』沒有！沒有！都不是！」，每個人都應該知道自己的角色與定位，她身為記者，查證23年前的京華煙雲，只是要告訴大家「章孝嚴一路說謊」，從頭到尾無心傷害中國小姐。

蔡玉真也喊話，蔣萬安進了廚房就不要怕熱，追你的身世、追你的財產，追你們家利用謊言創造財富和地位，本來就是作為媒體人做的事，今天，換成她參選，坊間光她和白狼張安樂的照片，就可以兩、三個月的話題，所以，她不會，也不要出來選，所以，候選人不要再不接受檢驗，就說人家骯髒齷齪好嗎？

至於被指為側翼，蔡玉真表示，中二補選時，多少人說顏寬恒的對手就是周玉蔻，沒有人敢得罪顏家，然後呢？選戰，就是每個人認清自己，蔣萬安如果認為哀兵博同情，他就有票，那更該感謝人家這樣是在幫他呀！

對於張淑娟，蔡玉真則說，她要向張小姐表示由衷的歉意 ，不是因為她即將成為被告，而是她自始至終無意說出真正的女主角姓名，因為不管是誰都與這場選舉無關。所以，除了開庭應有的答辯之外，今後她也不再提到「中國小姐」，抑或什麼大學女教授、黨政高層，而這場選舉，誰是適合的台北市長候選人，該留給選民自己去判斷。