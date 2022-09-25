最新「大同電鍋icash2.0」來了！打開是滿滿茶葉蛋　嗶卡還會亮燈

▲「大同電鍋茶葉蛋版icash2.0」首波預購將於9/27登場。（圖／愛金卡公司提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

裝的是茶葉蛋！全新「大同電鍋茶葉蛋版icash2.0」將在超商搶先開賣，迷你銀色電鍋的開關處真的可以上下撥動，感應時還會亮燈，且打開鍋蓋竟然是滿滿的茶葉蛋，蛋殼上還有裂痕看起來超入味，裡頭還有滷包，超級可愛。

愛金卡公司這次推出「大同電鍋-茶葉蛋版icash2.0」，將充滿科技感的星河銀電鍋縮小，細節做得可愛又精緻，且開關處還設計能上下撥動，感應時還會亮燈，重現正在煮飯的情境，掀開鍋蓋更驚豔，裡面不是白飯，而是滿滿一鍋超入味的茶葉蛋，甚至還有滷包在內，彷彿聞得到陣陣茶葉蛋香氣。

▲鍋蓋打開是滿滿茶葉蛋，且還看得到蛋殼上的裂痕，超級療癒。



「大同電鍋-茶葉蛋版icash2.0」首波預購將在9/27登場，當天早上11點於7-11 OPEN POINT APP開賣，7-11門市則於10/4起開賣，售價皆為399元；7-11線上購物中心和博客來會在10/4早上10點開始販售，售價含運435元。

▲第3波繼光香香雞X貓貓蟲咖波聯名來了。（圖／繼光香香雞提供，下同）

台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」攜手最萌肉肉教主「貓貓蟲咖波」推出第3波聯名，這次是口罩組，一共有4種款式，上頭都看得到咖波的療癒身影，還有小雞等角色，搭配繼光香香雞的人氣炸物，可愛爆表，且口罩盒攤開後還能變身互動式桌遊，創意十足，即日起至9/28止於全門市限量送，只要消費滿額即可獲得1盒。

▲超可愛咖波聯名口罩等收藏。

▲口罩盒還可以變身桌遊。

而中山旗艦店則有限店活動，凡購買指定「香香雞雙人餐」就送「咖波聯名口罩1組」加「咖波明信片1組（共2張）」，同樣數量有限送完為止。