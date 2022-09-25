　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

最新「大同電鍋icash2.0」來了！打開是滿滿茶葉蛋　嗶卡還會亮燈

▲▼大同電鍋茶葉蛋版icash2.0。（圖／愛金卡公司提供）

▲「大同電鍋茶葉蛋版icash2.0」首波預購將於9/27登場。（圖／愛金卡公司提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

裝的是茶葉蛋！全新「大同電鍋茶葉蛋版icash2.0」將在超商搶先開賣，迷你銀色電鍋的開關處真的可以上下撥動，感應時還會亮燈，且打開鍋蓋竟然是滿滿的茶葉蛋，蛋殼上還有裂痕看起來超入味，裡頭還有滷包，超級可愛。

愛金卡公司這次推出「大同電鍋-茶葉蛋版icash2.0」，將充滿科技感的星河銀電鍋縮小，細節做得可愛又精緻，且開關處還設計能上下撥動，感應時還會亮燈，重現正在煮飯的情境，掀開鍋蓋更驚豔，裡面不是白飯，而是滿滿一鍋超入味的茶葉蛋，甚至還有滷包在內，彷彿聞得到陣陣茶葉蛋香氣。

▲▼大同電鍋茶葉蛋版icash2.0。（圖／愛金卡公司提供）

▲鍋蓋打開是滿滿茶葉蛋，且還看得到蛋殼上的裂痕，超級療癒。

「大同電鍋-茶葉蛋版icash2.0」首波預購將在9/27登場，當天早上11點於7-11 OPEN POINT APP開賣，7-11門市則於10/4起開賣，售價皆為399元；7-11線上購物中心和博客來會在10/4早上10點開始販售，售價含運435元。

▲▼「繼光香香雞X貓貓蟲咖波」第3波聯名。（圖／業者提供）

▲第3波繼光香香雞X貓貓蟲咖波聯名來了。（圖／繼光香香雞提供，下同）

台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」攜手最萌肉肉教主「貓貓蟲咖波」推出第3波聯名，這次是口罩組，一共有4種款式，上頭都看得到咖波的療癒身影，還有小雞等角色，搭配繼光香香雞的人氣炸物，可愛爆表，且口罩盒攤開後還能變身互動式桌遊，創意十足，即日起至9/28止於全門市限量送，只要消費滿額即可獲得1盒。

▲▼「繼光香香雞X貓貓蟲咖波」第3波聯名。（圖／業者提供）

▲超可愛咖波聯名口罩等收藏。

▲▼「繼光香香雞X貓貓蟲咖波」第3波聯名。（圖／業者提供）

▲口罩盒還可以變身桌遊。

而中山旗艦店則有限店活動，凡購買指定「香香雞雙人餐」就送「咖波聯名口罩1組」加「咖波明信片1組（共2張）」，同樣數量有限送完為止。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

ET快訊
MAMAMOO舞台出事　輝人「痛苦摀眼」畫面全播出
獨／鎮瀾宮金媽祖「地檢署認非純金」　神尊製作者批檢舉人：沒常
竹科新貴、留英女博士為了「婚前健檢」險分手
寵妻人設崩壞！尹錫悅「撐傘只顧自己」愛妻淋雨畫面曝
快訊／確定了！張淑娟明10：30親赴北檢對周玉蔻提告
快訊／故宮墜落意外！女子倒館外意識不清
快訊／新北國王全力支持與捍衛「新台灣人」戴維斯為本土
最新「大同電鍋icash2.0」來了！打開是滿滿茶葉蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

最新「大同電鍋icash2.0」來了！打開是滿滿茶葉蛋　嗶卡還會亮燈

35年老屋改造自在開放宅　純白櫃＋繽紛牆共享同樂空間

客家小炒全國爭霸賽客菜西吃超時尚！胖匠守作料理奪冠

快訊／全聯開出200萬發票特獎！買2瓶豆漿就變富翁　中獎門市曝光

快訊／7-11開出3張千萬發票！中獎明細一次看

超商最新「2款爆餡麵包」！咬下是滿滿明太子　限時33元爽吃

限時6天！「超商8大咖啡飲品」買6送3　爽喝特大杯美式只要40元

超商咖啡「第2杯7折」爽喝！加碼最新寶可夢油漆桶　一次吃3種餅乾

搶吃爆餡提拉米蘇泡芙！超商最新甜點來了　還有奶香卡士達半月燒

超商獨家！最新「3款老虎堂聯名甜點」　半月燒咬下爆黑糖鮮奶油、麻糬

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

萌妹見爸爸吃飯配啤酒　碎念模式教訓：亂亂喝

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

媽問3歲女兒「胎內記憶」　她曝：我只選把鼻沒選妳

正宮開撕許仁杰：慾望會使人犯錯！　他「謝謝妳的付出」安排律師溝通

最新「大同電鍋icash2.0」來了！打開是滿滿茶葉蛋　嗶卡還會亮燈

35年老屋改造自在開放宅　純白櫃＋繽紛牆共享同樂空間

客家小炒全國爭霸賽客菜西吃超時尚！胖匠守作料理奪冠

快訊／全聯開出200萬發票特獎！買2瓶豆漿就變富翁　中獎門市曝光

快訊／7-11開出3張千萬發票！中獎明細一次看

超商最新「2款爆餡麵包」！咬下是滿滿明太子　限時33元爽吃

限時6天！「超商8大咖啡飲品」買6送3　爽喝特大杯美式只要40元

超商咖啡「第2杯7折」爽喝！加碼最新寶可夢油漆桶　一次吃3種餅乾

搶吃爆餡提拉米蘇泡芙！超商最新甜點來了　還有奶香卡士達半月燒

超商獨家！最新「3款老虎堂聯名甜點」　半月燒咬下爆黑糖鮮奶油、麻糬

台南永康林燕祝、謝龍介聯合競選總部成立　馬英九、趙少康都來了！

「馬拉松之王」柏林馬跑2小時01分09秒　刷新自己4年前世界紀錄

周玉蔻臉書酸「高腰褲太醜」只愛陳時中　釣出柯文哲親回4字

MAMAMOO舞台特效出事！　輝人「痛苦摀眼」畫面全播出

月領1.8萬麵包學徒轉行當房仲　靠一句話達成第一筆成交

高雄輕軌C20到C24站拚10月通車　履勘列「6缺失」通車前須改善

吳淡如喝57度烈酒「隔天嘴巴超痛」！　一摸竟出現大硬塊：完蛋了

交往3年準備結婚！長髮妹做檢查「沒有子宮」　醫生：她是男的

吃飯彭于晏坐身後　她：可以抱抱嗎？　「心動反應」網羨慕翻

星．變美／楊丞琳激推3款「減脂外賣料理」　好吃低熱量又健康

太誇張！22歲傻妹墮胎7次... 醫驚「為何不避孕」揭暗黑內幕

消費熱門新聞

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

快訊／7-11開出3張千萬發票

最新「大同電鍋icash2.0」打開是茶葉蛋

漁人碼頭煙火秀9/25最終閃耀！

限時6天！「超商8大咖啡飲品」買6送3

來試手氣！超商咖啡翻翻樂2杯5折爽喝

超商最新2款爆餡麵包！限時33元爽吃

超商限時3天「大杯拿鐵買1送1」

正妹學霸3C讀書法正取五間醫學系

約翰走路XR21攜手星宇航空推「星宇箱」

foodpanda「送iPhone 14 Pro」！

人氣「外送生鮮雜貨」大公開！

客家小炒全國爭霸賽客菜西吃超時尚

超商最新頂級藝伎咖啡限時120元開喝

更多熱門

相關新聞

超商最新2款爆餡麵包！限時33元爽吃

超商最新2款爆餡麵包！限時33元爽吃

下午茶就這樣吃！就有超商推出「2款超邪惡爆餡新品」，吃得到秋冬限定「明太子」口味，鬆軟的麵包裡鋪滿明太子與奶油調製成的美味沙拉，另一款則能吃到豐富的雞蛋沙拉搭配燒烤火腿片，且即日起還可享「任選2件66元」優惠。

超商獨家開賣「3款老虎堂聯名甜點」

超商獨家開賣「3款老虎堂聯名甜點」

秋分到！超商新推「綠竹筍排骨湯」

秋分到！超商新推「綠竹筍排骨湯」

超商最新頂級藝伎咖啡限時120元開喝

超商最新頂級藝伎咖啡限時120元開喝

超商獨賣限量「BTS聯名美式咖啡」

超商獨賣限量「BTS聯名美式咖啡」

關鍵字：

icash超商新品

讀者迴響

熱門新聞

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

淡水這所私大「停招邊緣」　房東租不出去

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

Sandy「正面孕肚照」首曝光！

他掏4萬為女兒全班換桌椅　反被網友罵

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

巨蜥「身高跟小孩一樣」突現窗外

快訊／吳姍儒挺5月孕肚首現身！ 「超不科學狀態」曝光…全場嚇傻

快訊／7-11開出3張千萬發票

劉芯彤「全裸泡湯照」被尪傳群組

iPhone14賣不出！黃牛擺地攤求售

《玩很大》出意外！夏宇童丟碗砸傷李哲言頭部

王彩樺老公天珠店爆收攤！

更多

最夯影音

更多
峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會
日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面