超商最新「頂級藝伎咖啡」！限時120元開喝　只有80間門市買得到

▲CITY PRIMA精品咖啡還有全新語錄杯套。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

如果你很喜歡品嚐咖啡，一定要試試超商限定開賣的「精品咖啡新品」，為藝伎咖啡系列，而藝伎咖啡曾被評為「世界十大昂貴咖啡」之一，這款新品喝得到茉莉花香、桃子及葡萄果香，現在只要衝超商一趟就能買回家享受，還能享限時嚐鮮價。

7-11深耕CITY系列品牌近20年，為在地最大的咖啡連鎖通路品牌，其中，CITY PRIMA精品咖啡終於首度推出新品「衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡」，藝伎咖啡曾被《Forbes》評為「世界十大昂貴咖啡」之一，因藝伎咖啡源於衣索比亞的藝伎山，研發團隊歷經近一年的尋豆與杯測，即日起至10/18前限定販售。

▲新品「CITY PRIMA衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡」只在80間精品咖啡門市販售。



「CITY PRIMA衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡」採日曬處理法，帶有茉莉花香、桃子及葡萄果香，現在嚐鮮價每杯只要120元，就能享用素有咖啡界香檳之稱的藝伎咖啡，只在80家精品咖啡門市販售；另外還有「CITY PRIMA衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡豆」，於i預購、i划算平台購買可享嚐鮮價399元。

▲最新「水蜜桃手搖杯」開喝了。（圖／貢茶提供，下同）

若想喝點清爽的飲料，人氣手搖飲品牌「貢茶」推出全新「水蜜桃系列特調」，嚴選香甜水蜜桃作為基底製成帶有果粒的糖漿，並打造3款限定飲品，首推這杯清爽「冰搖蜜桃果茶」，是水蜜桃搭配百香果，再加入四季春茶的組合，口感順口且不膩。

「蜜桃多多飲」特意選用人氣多多搭配酸甜水蜜桃，而「蜜桃寒天烏龍茶」則是烏龍茶結合水蜜桃，並搭配清脆的寒天晶球，口感更加豐富，即日起於全門市開喝。

▲3款水蜜桃飲品通通有著清爽口感。