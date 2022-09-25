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遊戲實況主爆偷吃女粉人妻！曬合照被恭喜脫單　夫看粉專綠炸怒告

▲▼直播,耳機,網路,直播主。（圖／取自Unsplash）

▲台南一名人妻因愛上遊戲實況主，向丈夫提離婚。（示意圖／取自Unsplash）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名擁有38萬訂閱的遊戲實況主阿強(化名)爆出偷吃已婚女粉絲，該名人妻還因此提離婚，並對丈夫坦承和阿強交往、發生關係。人夫查看阿強粉絲頁，發現阿強放上與妻子的合照放閃，怒將2人告上法院，台南地院審理後，認為人妻雖向丈夫表示愛慕阿強才和他離婚，但並無其他阿強介入婚姻的證據，判他免賠，人妻則要賠償10萬元精神撫慰金，全案還可上訴。

人夫指控，他結婚1年多便回澳門找工作，與妻子分隔兩地，妻子竟於2020年11月16號傳LINE跟他說「我現在有一個很喜歡的人」、「我煞車煞不住」、「應該已經有一個月了吧」、「是阿強」、「而且我有說我結婚了」、「他還是喜歡我」，隔月妻子就承認與阿強發生關係。

人夫表示，他瀏覽阿強經營的遊戲實況粉絲頁，發現竟有阿強和妻子2人單獨出遊、舉止親暱的照片，底下粉絲還紛紛祝福「阿強居然比我早脫單，女友好可愛」、「這個女朋友(老婆)該不會是...之前YT影片裡某個遇到的女粉絲？！(震驚)」、「閃婚？」、「你們也太可愛了」，而阿強身為有38萬訂閱者之Youtuber，不僅不否認留言，還以公開貼文方式展現2人的親密關係，可見2人在交往。

人夫指出，之後妻子更向他提出離婚，他問妻子「所以你們現在在台灣都是很公開的男女朋友關係是不是？」、「是為了阿強跟我離婚嗎？」，妻子也回答「是」、「嗯嗯」，讓他大受打擊，提告向2人連帶求償80萬元。

人妻則辯稱，丈夫因浪費成性薪水不夠花，單方面決定返回澳門工作，還用手機定位監控她行蹤，2人因長期精神暴力及分居，隔閡日漸增加。阿強是電玩遊戲實況直播主，經常在Youtube頻道進行遊戲直播，她因經常看他直播而和他成為朋友，但沒有男女交往關係。

阿強則表示，他因工作關係，在直播線上遊戲時與粉絲互動聊天是稀鬆平常的事，也是工作的一部份，人夫僅因網友留言猜測2人關係，並無根據。

法官檢視人妻和丈夫的訊息，認為她無視婚姻關係仍存續，因愛慕阿強想和丈夫離婚，導致丈夫受到衝擊到身心科就診，已侵害配偶權，應賠償10萬元。不過，阿強並未參與夫妻間的對話，除了人妻單方面的說詞外，並無其他證據可證明阿強與她交往，且在與人妻出遊的照片中，2人靠肩的動作也在實況主與粉絲的合理互動範圍內，判他免賠。

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