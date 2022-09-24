週五老公不在！人妻「按表操課」摩鐵床戰　小王喊冤：她騙說單身

▲人妻趁周五老公回老家時，到住家附近摩鐵偷吃小王，後來想提分手卻遭小王威脅（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者翁子皓／新竹報導

新竹人妻小喬（化名）每當戴姓老公星期五帶幼子回老家時，就趁機到住家附近的摩鐵，與張姓網友幽會，不倫戀情維持2年多，小喬因良心譴責，想與張男分手，卻遭張男威脅要公布兩人的親密照，她在不堪其擾向戴姓丈夫坦白一切。張男被戴男告上法庭，遭法官判賠30萬。

新竹人妻小喬2018年在網路上認識張男，經對方追求後發展出婚外情，當時她的戴姓老公周五時，固定會帶小孩回公婆家，於是以每月2、3次的頻率，約張男床戰摩鐵，這段關係持續2年多後，小喬打算與張男分手，回復正常的婚姻生活，卻遭張男恐嚇要將臉書大頭照更換成兩人親密照，並在臉書內張貼兩人照片，將不倫關係昭告天下。小喬害怕之餘，鼓起勇氣向丈夫坦承外遇與被張男威脅的事。戴男知情後，非常生氣，認為張男破壞婚姻，還欺負他老婆，於是向張男求償80萬賠償。

張男供稱，他與小喬相識時，對方宣稱已經離婚，還要獨自扶養幼子，心疼之下每個月借她2萬元生活費，後來有網友告訴他，小喬常假裝單身向他人詐騙借款生活費，於是憤怒傳「兩年半都在玩我啊」、「騙人、說謊、隱瞞婚姻、在來裝可憐要我付出」、「去騙人感情、隱瞞自己可憐身世玩弄別人感情在付出」等語給小喬，

張男強調，自己為取回借款，多次約談小喬，還傳訊還傳訊「妳欺騙沒結婚的事情，我也應該讓妳老公知道…妳當初騙我妳離婚，要我每個月給你2萬生活費」給小喬，小喬因此同意每個月還他1萬元，共預計償還40萬，但後來見對方沒有依約還款，為保護自身利益，只能透過臉書提醒對方還錢。

法官找來小喬的閨密當證人，其中有人表示曾聽過小喬對黃男說「現在在跟老公講電話」，黃男就會躲避到一旁，還有次參加路跑後前往KTV慶祝，結束後因小喬喝醉，張男請小喬閨密打電話給戴男來載，可見張男知道小喬有丈夫。另名閨密也證實張男知道小喬有老公，她表示只要戴男打電話給小喬，張男都會刻意迴避。

新竹地院近日審結，法官認定張明知小喬是已婚之婦，仍與她交往、發生性關係，破壞了賴的婚姻生活，判張男賠30萬，全案仍可上訴。