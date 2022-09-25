周玉蔻連環炮害到陳時中？　他：得到選舉利益的是蔣萬安

▲左為資深媒體人周玉蔻、右為國民黨台北市長參選人蔣萬安。（合成圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻近期連番猛攻國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世，戰場不斷擴大，連其他跳出來說話的人士，包括前時代力量立委黃國昌等人，都成為周玉蔻的攻擊目標。不過，儘管周玉蔻砲火猛烈，但《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，她這種打法，最後得到利益的，只有蔣萬安一人。

周玉蔻近來猛打蔣萬安父親蔣孝嚴的晶華緋聞案，當事者出面駁斥、揚言提告，而蔣萬安則強調自己絕對不向任何抹黑、惡質攻擊低頭與妥協，也希望大家關注公共議題，並痛批選舉選成這樣是台灣的悲哀，因為他的參選帶給他家人如此殘忍的傷害，真的感到不捨。

敵方陣營也看不下去，無黨籍台北市長參選人黃珊珊就出面聲援蔣萬安，並開嗆陳時中「不要一邊切割、一邊上節目爭取曝光」，別人的身世、家人的緋聞，與選舉的競爭有何相干？用家人來做選舉操作非常不道德。

吳子嘉分析，周玉蔻最近的打法，反而讓泛藍、深藍、還有原來藍軍的基本盤，但討厭蔣萬安的人，快速的回流，在這個吵鬧過程中，他是唯一能在選戰得利的。

吳子嘉更建議，這次風波蔣萬安要跟被捲入的張淑娟道歉，起碼要有一個態度出來，因為這是一個是非問題，不可以完全不講話。