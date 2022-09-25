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港人來台定居門檻變高？　律師揭投審會考量：舊觀念不適用了

▲▼ 香港,香港街頭。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲根據港府2022年8月份年中人口數據公佈，過去一年便有113萬港人淨移出。（資料照／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

遇上黑心仲介、定居門檻提高要「二次移民」…，隨著港澳居民移民來台人數不斷增加，衍生的問題也陸續浮現。對此，林日春律師指出，現如今投審會最看重的是在台灣工作、投資的「事實」，而不僅是住滿1年就能獲得定居許可。

▲▼琳紀甜點 。（圖／翻攝自youtube）

▲港人楊建琳來台後不僅開了甜品店，還在YouTube頻道分享生活，吸引超過2萬人追蹤。（圖／翻攝自YoutTube）

旅台投資創業港人楊建琳24日在接受《東森新媒體ETtoday》時指出，她與2個小孩來台灣已經有1年半的時間，除了經營甜品店外，還是一名擁有2萬追蹤的YouTuber，主要分享在台灣創業生活的點點滴滴。

楊建琳接著透露，不過近期陸續有香港朋友來和她道別，原因是定居門檻提高，只好離開台灣，例如持「專業簽證」來台的友人，居住1年後、準備申請定居時，被要求提交在台相關專業工作證明或執照，「之前沒有這個內容，令人措手不及」，有港人考慮到年紀大、且學科內容中英文不同等因素，不打算再考證，決定「二次移民」。

▲▼ 淡水 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 淡水是港人來台居住熱門地 。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於港人移民圈子傳出的「定居門檻提高」，立法律事務所執業律師林日春介紹，港人來台取得定居許可主要有4種方式，分別為依親、專業、工作、投資，「可以說是最寬鬆的。」

林日春指出，在舊有觀念看來，來台居留1年後即可拿到定居許可，但在現如今的行政審查程序上，這個觀念已經慢慢不適用。

▲▼港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」。（圖／翻攝移民署）

▲為防止共諜滲透，港人移民台灣審查加嚴，必須回答「是否曾宣誓效忠港府」。（圖／翻攝移民署）

港澳專業證照到底能不能直接拿來台灣以做職業之用？林日春指出，其實是不行的，還是需要拿到台灣的證書，而投資移民方面，有些仲介會推銷港澳民眾賣掉房子，稱600萬元新台幣就符合投資移民規定，「去台灣換更大的房子，還順便送一張身分證，多好」，然而現實狀況並非如此。

林日春強調，投審會現在最看重的，是港澳人士在台灣工作、投資的「事實」，而不僅是住滿1年就能定居，這樣能避免出現「假投資、真移民」的情況。

▲▼ 港澳移民留台就業創業座談會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲港澳移民留台就業創業座談會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

為令港澳移民、學生留台能獲得更直接資訊，中華港澳之友協會24日舉辦「港澳移民留台就業創業座談會」。協會秘書長張仕賢表示，近幾年港人來台定居數是「急起直追」，陸續發生部分不肖仲介收了錢後，卻擱置業務，再歸咎於是「政府不歡迎港澳人來台」，因此透過邀請在台創業的港人、企業主、人力銀行等分享經驗，讓港澳朋友能有客觀正向的認識。

楊建琳在會上分享創業經驗，首先要放下香港的物價概念，自己初期來台租了5萬元的房子，換算成港幣只要1萬多元，「當時覺得好便宜啊，後來發現收入沒有辦法對應同等開銷，慢慢意識到兩地物價和薪資比的不同，避免被當『盤子』。」

楊建琳接著稱，自己在經營蛋糕店時，會運用網路行銷，將產品賣到全台灣不同縣市，增加收入；瞭解台灣的消費力及調查店面的人流等，而且要鎖定台灣沒有或是難買、獨特的服務與產品。

據內政部移民署統計，2016年至今，香港來台人數為5萬1720人，分別是定居8716人，居留4萬3004人；澳門總人數為8568人，分別是定居1014人、居留為7554人，數字仍在持續增長中。

移民署規定，港澳居民投資移民台灣條件主要有4點，分別是在台灣投資600萬元新台幣；開設或投資已創立之公司；持續僱用至少 2 名以上的當地全職新聘員工；營運至少３年。申請定居要求在當地連續居滿1年，年內出境少於30日，或連續居留滿2年，每年居住270日。

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