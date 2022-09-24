港澳移民語言優勢更吸引企業主　留台工作最需適應「這3點」

▲港澳移民留台就業創業座談會今日舉行 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

香港移民來台人數不斷攀升，2021年有1萬1173人獲得居留許可、1685人獲得定居許可，創下新高。中華港澳之友會今（24）日舉辦相關座談會，分享友港澳措施與資源等。1111人力銀行公關經理黃楷元介紹，港澳人士來台最需適應的分別是「眉角文化」、複雜的制度與程序及迂迴的溝通方式。

「港澳移民留台就業創業座談會」今（24）日召開，為有意申請移民和規劃在台就創業的港澳人士，介紹友港措施與資源、社會民情和政經面貌、產業人才需求等。

中華港澳之友好協會秘書長張仕賢向《東森新媒體ETtoday》表示，過去來台定居的澳門人佔多數，不過隨著「反送中」運動及港區國安法實施，愈來愈多香港人出走，而台灣的地理位置、人文環境吸引不少人前來落戶，可以說，近幾年港人來台定居數是「急起直追」。

張仕賢接著指出，不少港澳人士來台會透過代辦、網路來收集資訊，這期間陸續發生部分不肖仲介收了錢後，卻擱置業務，再歸咎於是「政府不歡迎港澳人來台」，因此透過舉辦座談會來將官方和民間資源傳遞給大家。

▲李承仲以服務業企業主角度分享觀點 。（圖／記者蔡儀潔攝）

就業方面，台北城大飯店董事長李承仲在會上，以觀光旅遊飯店業者角度分析道，港澳移民、學生在英文使用的能力上相較台灣學生更好，而且會說粵語，若企業主想開拓東南亞市場，他們的語言優勢會有加分效果。

1111人力銀行公關經理黃楷元指出，除語言能力外，港澳民眾的國際觀、適應力及獨立作業能力，在企業主和客戶來看也是一大優勢。

黃楷元接著表示，經過統計，港澳人士來台最需適應的台灣特色主要有3點，首先是「眉角文化」，做人大於做事，例如「越級彙報」在台灣職場是大忌，直系主管會認為不被尊重；其次是複雜的制度與程序；最後是迂迴的溝通方式，需要聽懂台灣人的「弦外之音」。

在工作選擇上，黃楷元建議，科技業因薪水優渥且職缺大，是港澳移民和學生在台灣就業可以瞄準的方向，「我們是舉雙手歡迎鼓勵港澳人士來台。」

▲港人楊建琳來台後不僅開了甜品店，還在Youtube頻道分享生活，吸引超過2萬人追蹤。（圖／翻攝自youtube）

對於希望來台創業、投資的港澳民眾，旅台投資創業港人楊建琳建議，要放下香港的物價概念；運用網路行銷，將產品賣到全台灣不同縣市；瞭解台灣的消費力及調查店面的人流等，而且要鎖定台灣沒有或是難買、獨特的服務與產品。

根據內政部移民署統計，2016年至今，香港來台人數為5萬1720人，定居為8716人，居留為4萬3004人。澳門總人數為8568人，定居為1014人，居留為7554人。